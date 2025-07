› La esperanza cuelga de una llamada

Si no ocurre nada extraordinario, cuando termine el día entrarán en vigor los aranceles de 30 por ciento a los productos que nuestro país exporta hacia Estados Unidos, como lo prometió Donald Trump. Sin embargo, nos dicen, hay una luz de esperanza. No hay que pasar por alto que, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum ha retrasado su conferencia matutina, es porque tiene programada una llamada con su homólogo del norte. La conversación, de darse, estará precedida por una reunión que la mandataria sostuvo ayer con el embajador Ronald Johnson y con los congresistas Donald Bacon y Rohit Khanna. En los últimos días ha habido varias señales de la voluntad de México por cumplir con su parte en el combate al crimen, como la detención, ayer, de 10 integrantes del Cártel de Sinaloa. Y, del otro lado, está el mensaje del embajador del martes, sobre la buena colaboración. Lo deseable es que hoy se imponga la diplomacia y la buena vecindad. A esperar.

› Otro morenista viajero

Otro morenista que se contagió de los tours por Europa y Asia, nos dicen, es el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, quien decidió irse de vacaciones a la isla Mykonos, en Grecia. Seguramente con sus ahorros, justificará el edil, quien tiene un sueldo quincenal de 52 mil 186 pesos. Pareciera que no todos los militantes de la 4T han asimilado la llamada de atención que lanzó la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que vivan en la “justa medianía”. Moreno Bastida hasta el momento no ha desmentido ese viaje. Sólo hace mutis y prefiere postear mensajes en su cuenta de X de que son atendidos los temas que más le importan a la gente, como los baches, prevenir inundaciones, mejorar el alumbrado público y otros. Hay quienes comentan, no sin ironía, que cuando Andrés Manuel López Beltrán, los Yunes, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y el diputado Enrique Vázquez se enteren de sus vacaciones, le dirán: “Bienvenido al club”. Veremos.

› Tirito en 4T de Colima

Por si no fuera suficiente con las pugnas dentro de la 4T a nivel nacional, en Colima se vive un pleitazo en la coalición oficialista. Cómo estarán las cosas que, ayer, la dirigente estatal de Morena, Miytzuko Márquez, le pidió públicamente a su similar del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, “poner orden en su partido” y privilegiar la unidad en el movimiento. Y es que el pasado lunes, el regidor del Verde en la ciudad de Colima, Juan Carlos Gómez, se unió a los representantes del PRI, PAN y MC, para evitar la aprobación, por parte del Cabildo, de las reformas a la Constitución promovidas por la gobernadora Indira Vizcaíno en materia de transparencia y acceso a la información. Ese día, la regidora del guinda Azucena López Legorreta calificó de “traidor” a Juan Carlos, por aliarse con los de enfrente. Muchos ven en este sainete un reflejo de la falta de liderazgo de doña Indira, quien no ata ni desata, ni en el gobierno ni en el seno de la 4T. Uf.

› Vilchis, en la mira

Quien seguramente sostiene largas reuniones con sus abogados, nos comentan, es el exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras, exhibido un día sí y otro también por su sucesora, Azucena Cisneros, por supuesta corrupción durante sus dos gestiones consecutivas. Ayer, Azucena dijo que ya fueron presentadas denuncias ante el órgano fiscalizador del Estado de México y “ante las instancias de justicia”, por “prácticas corruptas”, negligencia, omisiones y otras conductas. La alcaldesa pintó un panorama de desastre en las vialidades, herencia de la gestión de Vilchis, al grado de que 83 por ciento de ellas, a nivel general, estaba en mal estado cuando ella asumió el cargo. No había maquinaria en buenas condiciones y se hacía “negocio” con la que se rentaba. Hay quien asegura que la conferencia de Azucena se escuchó muy fuerte en San Lázaro, en donde don Fernando mantiene un bajísimo perfil como diputado federal del PT. Veremos qué pasa.

› Se busca buscadora

Paradójicamente, se busca a alguien para que se haga cargo del organismo que tiene la función de buscar personas. A partir de las 0:00 horas de mañana quedará acéfala la Comisión Nacional de Búsqueda, tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes. A diferencia de lo que ocurrió en el sexenio anterior, esta vez habrá una consulta amplia, según lo anunciado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Muchas voces consideran positiva la salida de Teresa, quien fue cuestionada desde su nombramiento, por su falta de experiencia en la materia y por su perfil político, cercano a Morena. Ahora, nos dicen, lo más conveniente es darle vuelta a la página respecto a la pasada gestión y apostarle a que llegue a la Comisión una persona que conozca el fenómeno y que cuente con el consenso de las madres buscadoras. La nueva legislación sobre búsquedas puso en el aire una más potente aeronave rastreadora. Ahora se requiere de un buen piloto. Pendientes.

› Contra agresores en Acapulco

Nos comentan que, la Fiscalía General del Estado de Guerrero busca a los responsables de una serie de ataques a sus instalaciones en Acapulco, que dejaron como saldo una agente del Ministerio Público herida de gravedad. La institución, que encabeza Zipacná Jesús Torres Ojeda, ofreció un millón de pesos de recompensa para quien ayude a localizar a los agresores, con lo que envía el mensaje de que no habrá la mínima tolerancia ante acciones de este tipo. En el transcurso de este mes, la FGE-Guerrero detuvo a 17 generadores de violencia en el puerto turístico, lo que lleva a suponer que los ataques con armas y explosivos desde el anonimato de entre domingo y martes son una respuesta a los operativos contra los grupos delictivos. Dicen los que saben que, lejos de amedrentarse, las autoridades no cejarán en su lucha por desmantelar las bandas delictivas del puerto, algo en lo que los resultados son más que evidentes. Ahí el dato.