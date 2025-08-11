79.85% menos

Leemos, en el comunicado del IMSS, lo siguiente: “En julio se registró un aumento mensual de 1,266,025 puestos (de trabajo formal), el incremento mensual más elevado desde que se tiene registro, impulsado por el inicio de la prueba piloto del programa personas trabajadoras de plataformas digitales”.

Para darnos una idea de lo que esta cifra significa, tengamos presente que el aumento promedio de los puestos de trabajo formales, para el mes de julio, de 2019 a 2024, fue 25,042. En julio pasado el incremento fue de 1,266,025, 4,955.61% mayor.

Lo primero que hay que tener en cuenta, al analizar esta cifra, es lo que el mismo comunicado del IMSS señala: este espectacular aumento fue “impulsado por el inicio de la prueba piloto del programa personas trabajadoras de plataformas digitales”, que consiste en la incorporación de dichos trabajadores (choferes de Uber, repartidores de Rappi, etc.), al IMSS. Al respecto, en conferencia en La Mañanera del 6 de agosto, se señaló que “a tan sólo un mes de su implementación, se registraron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo (incorporados) al Régimen Obligatorio del IMSS, vinculados a esta modalidad laboral (trabajadores de plataformas digitales), lo que representa un avance histórico en la formalización del empleo digital en el país”.

El comunicado del IMSS señala que en julio se registró un aumento mensual de 1,266,025 en los puestos de trabajo formal, no que en julio se crearon 1,266,025 nuevos puestos de trabajo formal. Una cosa es la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector formal de la economía y otra la formalización de empleos informales. Por eso el IMSS habla de registro no de creación, y por eso hace referencia a puestos de trabajo incorporados a la formalidad, no de nuevos puestos de trabajo creados en el sector formal de la economía.

Si en julio se incorporaron a la formalidad, según la cifra proporcionada por el IMSS, 1,291,365 puestos de trabajo, y según el IMSS se registró un aumento de 1,266,025 empleos formales, resulta que, en julio, se perdieron, en el sector formal de la economía, 25,340 empleos, con lo cual se sumaron cuatro meses consecutivos de pérdidas: 47,442 en abril; 45,624 en mayo; 46,378 en junio; 25,340 en julio. Total: 164,784.

Entre enero y julio de 2024 se crearon, en el sector formal de la economía, 307,402 nuevos empleos, y en ningún mes hubo pérdida de puestos de trabajo. Entre enero y julio de 2025 en cuatro meses hubo pérdidas de trabajo en el sector formal y se crearon, solamente, 61,947 nuevos empleos, 245,455 menos que un año antes, el 79.85%.

Una cosa es creación de nuevos empleos en el sector formal de la economía, y otra muy distinta incorporación de empleos informales a la formalidad. En materia de lo segundo, en julio, se avanzó (suponiendo que realmente haya sido un avance; los recientemente formalizados, ¿qué opinan al respecto?). En materia de lo primero se retrocedió (los trabajadores que dejaron de laborar en el sector formal, ¿se pasaron al informal; o se convirtieron en población desocupada que busca trabajo sin encontrarlo; o en población desocupada disponible, que no busca trabajo pero, si le ofrecen uno, lo acepta; o en población desocupada no disponible, que no busca trabajo y, si le ofrecieran uno, no lo aceptaría?).