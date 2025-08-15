Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos, calculada por el INEGI a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, la medición de la pobreza multidimensional para 2024, que contempla las siguientes variables: pobreza moderada, pobreza extrema, pobreza total (moderada más extrema), vulnerabilidad por carencias sociales (seis), vulnerabilidad por ingresos.

Están en condición de vulnerabilidad por carencias sociales quienes padecen rezago educativo, y/o acceso inadecuado a servicios de salud, y/o acceso inapropiado a seguridad social, y/o calidad y espacio inadecuados de la vivienda, y/o acceso inapropiado a servicios básicos en la vivienda, y/o acceso insuficiente a alimentación nutritiva y de calidad.

Están en condición de vulnerabilidad por ingresos quienes no generan el ingreso suficiente para poder comprar, en cantidad, calidad y variedad adecuadas, los bienes y servicios que necesitan para satisfacer correctamente sus necesidades.

Están en condición de pobreza extrema quienes no generan, por medio de su trabajo, un ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria y además padecen tres o más carencias sociales. Están en condición de pobreza moderada quienes no generan, trabajando, un ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y además padecen una o dos carencias sociales.

A continuación comparo, como porcentaje de la población total, la pobreza multidimensional en 2018, antes del inicio de la 4T, con la de 2024, al término del primer piso de la 4T.

Pobreza. Pobreza total: 41.9%, 29.6% (menor). Pobreza moderada: 34.9%, 24.2% (menor). Pobreza extrema: 7.0%, 5.3% (menor). Vulnerabilidad por carencias sociales: 26.4%, 32.2% (mayor). Vulnerabilidad por ingresos: 8.0%, 5.8% (menor).

Privación social. Población con al menos una carencia social: 68.3%, 61.7% (menor). Con al menos tres: 20.2%, 20.8% (mayor).

Carencias sociales. Rezago educativo: 19.0%, 18.6% (menor). Carencia por servicios de salud: 16.2%, 34.2% (mucho mayor). Carencia por seguridad social: 53.5%, 48.2% (menor). Carencia por calidad y espacio de la vivienda: 11.0%, 7.9% (menor). Carencia por servicios básicos en la vivienda: 19.6%, 14.1% (menor). Carencia por alimentación nutritiva y de calidad: 22.2%, 14.4% (menor).

Generación de ingresos. Población con ingresos del trabajo por debajo de la línea de pobreza extrema ($1,856.91 mensuales en zonas rurales y $2,453.34, mensuales, en áreas urbanas): 14.0%, 9.3% (menor). Población con ingresos del trabajo por debajo de la línea de pobreza ($3,396.71 mensuales en áreas rurales y $4,718.55, mensuales, en zonas urbanas): 49.9%, 35.4% (menor).

Población no pobre (con ingresos, producto del trabajo, suficientes para comprar las canastas básicas alimentaria y no alimentaria, y no vulnerable (sin carencias sociales): 23.7%, 32.5% (mayor).

Lo malo. Aumento del 26.4% al 32.2% (5.8 puntos porcentuales, el 21.97%), de la población vulnerable por carencias sociales. Incremento del 20.2% al 20.8% (0.6 puntos porcentuales, el 2.97%), de la población con al menos tres carencias sociales. Alza del 16.2% al 34.2% (18.0 puntos porcentuales, ¡el 111.11%!), de la población vulnerable por carencias por acceso a los servicios de salud.