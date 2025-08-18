Grupos radicales a la caza de inmigrantes en Europa

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Se organizan a través de redes sociales y grupos privados de mensajería, comparten todo tipo de mensajes de desinformación y de odio en contra de las minorías y salen a las calles para intimidar a inmigrantes que viven en sus barrios.

En países como España, Irlanda, Polonia, Italia y Alemania se multiplican los grupos radicales que atacan inmigrantes culpándoles de la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países.

En Belfats, capital de Irlanda del Norte, un grupo de jóvenes encapuchados salen todas las noches a la caza de inmigrantes y graban los ataques para después subirlos como trofeos a las redes sociales.

Este grupo de radicales salen en conjuntos de más de cinco personas por la noche, detienen en la calle a las personas migrantes por sus rasgos físicos, les hacen preguntas incomodas, los intimidan pidiéndoles sus papales de residencia y todas estas acciones quedan grabadas para subirlo a internet y seguir desinformando a la sociedad.

Estos personajes se autodenominan como la Primera División de Vigilancia Nocturna de Belfast y la policía de Irlanda del Norte ya los tiene en la mira por compartir contenido racista en Internet.

Los casos de actos racistas se han multiplicado en ese país de Europa. En julio, durante una manifestación de una fraternidad de protestantes unionistas, se realizó la quema de una figura de un bote con migrantes, que se prendió como parte de una tradición junto a una pancarta con la frase “Detengan los barcos”.

En España son cada vez más comunes los contenidos multimedia hechos por gente joven que idolatran a la figura del dictador Francisco Franco, que instauró un régimen fascista en el país ibérico.

Y es en este país donde hay otro grupo de jóvenes llamado Núcleo Nacional, que ha pedido literalmente salir a las calles en defensa activa contra la “invasión extranjera”.

Se repite el mismo modus operandi, un grupo de encapuchados que utilizan mensajes de odio para desinformar a la sociedad.

La ultraderecha sigue apostando por radicalizar el discurso alegando que el aumento de la inmigración en Europa es equivalente al aumento de la inseguridad en sus países. Por eso la aparición de esos grupos ultras que amenazan con expulsar a todos los inmigrantes.

En todos estos países donde han aparecido grupos radicales en contra de la inmigración el aumento de votos a partidos políticos de extrema derecha es una constante que se repite.