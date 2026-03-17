› ¡Así como digo una cosa digo otra!

Y es la gobernadora de Veracruz, nos comentan, la que en sólo unos pocos días ha ido saltando de versión en versión y de hipótesis en hipótesis sobre el tema del derrame de chapopote que ha afectado a costas de la entidad que gobierna. Y es que resulta, que Rocío Nahle, nos señalan, primero descartó que pudiera tratarse del derrame de un barco o de una plataforma y dijo que podría ser una “chapopotera natural”. Ah, pero días después salió con otra versión que fue ampliamente reproducida en la entidad: dijo que el derrame había sido provocado por un barco privado, cuya concesión para realizar tareas de exploración y explotación fue otorgada —y esto sí no se lo quiso guardar— en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Ayer dijo que se trata de una mancha y no de “algo que esté fluyendo” —¿entonces?— y sostuvo que la Marina se mantiene buscando el origen del problema con barcos con radares y satélites. Uf. Así los vaivenes de quien, por cierto, fuera secretaria de Energía en el sexenio pasado. Uf.

› Apoyo presidencial

Buen espaldarazo, nos comentan, el que recibió ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera. Y es que resulta que a la mandataria le preguntaron sobre la inquietud que aparentemente tienen algunas personas por denuncias que plantearon sobre supuestos fraudes de tiendas de autoservicio, a las cuales supuestamente la dependencia ya no habría dado seguimiento. “No, no, no. Eso no pasa en la Profeco. Me consta, porque Iván es una persona de primerísima. Trabaja conmigo desde hace mucho tiempo”, atajó la mandataria, quien dio paso a su colaborador para que explicara que luego de las tres etapas en las que interviene Profeco ante quejas de consumidores, siempre queda a salvo la posibilidad de escalar los reclamos a la vía penal. “Nosotros siempre le damos la razón a las personas consumidoras en este proceso de conciliación”, refirió el funcionario. Qué tal.

› Vuelven las vallas a Palacio

Por si no nos acordábamos —ya nos lo había adelantado hace un par de semanas el magisterio disidente—, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está calentando los motores para su próximo gran paro nacional de 72 horas, que iniciará mañana 18 de marzo. Anoche nos lo hicieron ver a través de un nuevo despliegue de patrullas que reinstalaron el cerco metálico a Palacio Nacional. Dicen que el dispositivo de seguridad sorprendió a muchos en el Centro Histórico que no tenían en cuenta la agenda de la CNTE, pues no tiene muchos días después de que retiraran las vallas que se colocaron a raíz de la marcha por el 8M. Nos detallan que las estructuras —que ahora conviven en una singular postal con la megacancha de futbol en la plaza del Zócalo— fueron colocadas estratégicamente con el fin de evitar una ofensiva de integrantes de la Coordinadora contra la sede presidencial, en una jornada en la que también planean movilizarse sobre el Paseo de la Reforma, protestas frente a algunas embajadas, mítines y hasta bloqueos en otros estados. Ahí el dato.

› Renovación de consejeros

Nos informan que la llegada de una nueva iniciativa de reforma electoral al Congreso y el próximo proceso de elecciones intermedias que inicia este año tendrán una curiosa alineación —casi como la de los planetas— con el relevo de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral a quienes ya se les acabó su tiempo de siete años que establece la ley, de ahí que desde la Cámara de Diputados —y particularmente en la esfera de la Cuarta Transformación— ya se frotan las manos para reemplazar a Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, a quienes los de la coalición mayoritaria han acusado con relativa frecuencia de supuestamente estar más alineados a posiciones distantes de Morena y aliados. En fin. El caso es que nos advierten que frente a esta coyuntura habrá que estar muy atentos a quiénes son y quién propone a los nuevos perfiles en San Lázaro, pues de esto dependerá el rumbo que tome el Consejo General del árbitro electoral, más allá de los cambios constitucionales que aún se pretenden hacer. Pendientes.

› No lanzar campanas al vuelo

Aun cuando las condiciones políticas ya no lucen tan adversas como en semanas anteriores para lograr una reforma electoral —ahora transfigurada en un Plan B—, después de que los aliados de la 4T —PT y Partido Verde Ecologista— ahora sí garantizaron su respaldo, comentan que el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dijo que él “no lanza las campanas al vuelo” hasta que las modificaciones que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum no queden ya impresas en la Constitución. “No hay que lanzar las campanas al vuelo, sino hasta que ya sea derecho vigente”, dijo el principal operador legislativo del lado oficialista, quien recordó a quienes lo vieron salir anoche de una reunión en Palacio Nacional que el tan referido Plan B sí tiene que conseguir la mayoría calificada —lo que al parecer ya tendría—, pero también requiere la aprobación de por lo menos 17 estados. ¿Será que por aquí podría, aunque la mayoría de los góbers cerró filas, haber otro atorón? Atentos.

› ¿Se acerca la reconciliación?

Nos hacen ver que, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio pasado, en el que privó lo que AMLO denominó “pausa” con España —un enfriamiento de las relaciones derivado de la exigencia que el tabasqueño hizo de disculpas a la Corona española por los abusos en la Conquista—, resulta que ya en el actual varias señales se han venido sumando para dar cuenta de que ya se estaría superando el atorón. Ayer llamó la atención el gesto que tuvo el rey Felipe VI, quien, precisaron muchos, en un inesperado movimiento de agenda, decidió visitar el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que alberga la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, donde el monarca admitió que hubo abusos por parte de la Corona que hoy representa en ése tan cuestionado proceso de colonización. Hay cosas que cuando se estudian y se miran “con nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullos”, dijo el soberano. Apenas el mes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó lo simbólico que fue la visita de Felipe al pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid. ¿Vendrá la reconciliación? Veremos.