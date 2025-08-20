Corte, garante jurídico: Norma Lucía Piña

En su último mensaje como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sostuvo que mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad porque el alto tribunal no es sólo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en defensa de la democracia y las libertades de todos los mexicanos.

Dejó claro que la Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad, lo que no le corresponde a ella valorar en qué medida y señalar que “serán la sociedad y la historia las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, al tiempo que rindió homenaje al personal administrativo y operativo que día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de ese Tribunal, cuyos colegas la despidieron con una prolongada ovación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no hay ningún acuerdo de su gobierno con la DEA para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, como el Proyecto Portero, anunciado el lunes por ese organismo y que lo único que hay es un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad que realizó un taller en Texas, por lo que la Cancillería pedirá una explicación a través de la embajada.

Y ante la comparecencia de Ismael El Mayo Zambada el próximo lunes en una Corte en Brooklyn, en la que se declarará culpable de las acusaciones de tráfico de drogas y armas a cambio de involucrar a algunos cómplices que siguen en libertad en México, dijo que pedirá que se presenten pruebas, al mencionar el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, al vincularlo a un cártel sin presentarlas.

Que la reunión de la Presidenta con Ricardo Monreal y Adán Augusto López, líderes de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores en Palacio Nacional, fue para revisar la agenda del próximo periodo de sesiones del Congreso, no para relevar a alguno de ellos que, como “corcholatas” tras el proceso interno del guinda, AMLO decidió que ocuparan esos cargos, igual que Gerardo Fernández Noroña, presidiera un año la directiva del Senado.

Fue por eso por lo que la mandataria dijo en su mañanera de ayer que esa decisión no le corresponde, ni se tocó el tema, a pesar de que algunos esperaban que los coordinadores de los grupos parlamentarios, o alguno de ellos, sería relevado.

Mal, y de malas, sigue el polémico Tren Maya: ahora por el descarrilamiento de un vagón que fue embestido por otro cerca de Izamal, sin lesionados.