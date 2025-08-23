La Sonora Matancera, fundada en 1924 en la ciudad de Matanzas, Cuba, por Valentín Cané, inicia trayectoria bajo el rótulo Orquesta Tuna Liberal. Formato instrumental de trompetas, piano, bajo, percusión y voces despliega una sonoridad singular en franjas del son, bolero, guaracha, guaguancó, mambo-cha, pregón y otras modalidades afroantillanas. En los años cuarenta, como agrupación titular de la emisora Radio Progreso de La Habana, se consolida su trascendencia por transmisiones que llegan a todos los rincones de la Isla y ciudades del Caribe.

Una de las coordenadas que marcan el éxito y aceptación popular de los bailadores se justifica por la invitación de vocalistas de solvencia, muchos de ellos se convierten en leyenda, hoy son referencia insoslayable de la crónica de la música cubana: Daniel Santos, con su característico talante de bolerista; Bienvenido Granda: El Bigote que Canta con su singular arrojo guarachero, Alberto Beltrán, quien popularizó el clásico tema “Mata Siguaraya”, el bolerista Celio González, Nelson Pinedo, Bobby Capó, Carlos Argentino, Vicentico Valdés, Carmen Delia Dipini.../ La Sonora también fue tribuna de otras figuras internacionales entre las cuales destacan la puertorriqueña Myrta Silva y el argentino Leo Marini, quienes demostraron fogueo y capacidad para traspasar las fronteras de Cuba en el alcance de reconocimiento continental.

Punto y aparte: la integración en 1950 de Celia Cruz, quien graba e impone las piezas “Burundanga”, “Yerbero Moderno”, “Saoco”, “Melao de caña”, “Cao Cao maní picao”, “Tu voz”, “Guede Zaina”, “Muñeca del Chachachá”, “Goza negra”, “Ritmo tambo y flores”, “Sandunguéate” ...: la Sonora Matancera labra el inicio de la más grande vocalista de sones, boleros y guarachas en la crónica de la música popular bailable de Cuba: La Reina Rumba, La Diosa del Ritmo, La Guarachera de Cuba, La Dama de La Alegría, La Reina de La Salsa...: ¡Celia La Grande!

A lo largo de su trayectoria, la agrupación dirigida por Rogelio Martínez grabó para importantes sellos discográficos: RCA Victor, Seeco y Ansonia Records en el registro de unos 1,000 hits (sones, guarachas, merengues, mambos, chachachá, guaguancó, pregones, boleros...) que hoy integran el catálogo del patrimonio musical latinoamericano. Sus cadencias resonaron en naciones como México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Sus presentaciones en salones de baile, teatros, programas radiales y televisivos convocaban a multitudes de bailadores, críticos musicales y melómanos. Incluso, después del retiro de algunos de sus instrumentistas fundadores, la Sonora Matancera continuó activa bajo el liderazgo del guitarrista Rogelio Martínez por más de seis décadas, hasta su deceso en 2001.

Se alista un Concierto-Homenaje a la Sonora en el Auditorio Nacional (2 de septiembre, 2025) con destacados exponentes de las concordias afroantillanas: Charlie Aponte, José Alberto El Canario, Isaac Delgado, Haila, Yuri Buenaventura, Maikel Dinza y La India, quienes desplegarán un repertorio de boleros, sones y guarachas que fueron popularizados por la Sonora Matancera. Evento que reafirma a la orquesta originaria de Matanzas en su centenario como memorable embajadora de la cultura cubana en el mundo.

Concierto-Homenaje a la Sonora Matancera ARTISTAS: Varios Dónde: Auditorio Nacional Cuándo: 2 de septiembre, 2025 ı Foto: Imagen: Especial