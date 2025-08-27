El Mayo: 29 contra 6

Daniel Santos Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ismael Mario Zambada García nació un 1 de enero de 1948, en El Álamo, Sinaloa. El Mayo o Don Mayo, como se le conocía, le llamaban o lo apodaban, fue, según sus propios dichos, el creador y líder de un grupo criminal.

Inició su carrera a los 19 años traficando enervantes. De perfil bajo y siempre conciliador, logró expandir su poderío hasta el 2024, y eso cuando su carrera terminó por un engaño o vaya usted a saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero terminó en tierras estadounidenses, apresado y procesado.

Dando seguimiento a sus declaraciones, vemos confesar su modus operandi, con el cual logró su ascenso, consolidación, expansión, y sí, su reinado. Llama la atención que durante los años que dijo estar en su apogeo, los cuales, sin temor a equivocarme, señaló que sucedieron entre 1989 y 2024. Fueron 35 años operando el negocio ilícito más redituable del mundo.

En esos años quien era presidente fue el priista Carlos Salinas, entre 1988 y 1994; posteriormente, también del PRI, Zedillo, entre 1994 y el 2000; lo sucedió en el cargo el panista Vicente Fox del 2000 al 2006; le siguió uno más del mismo partido, con Calderón, del 2006 al 2012; del 2012 al 2018 el PRI retomó el poder con Peña Nieto, y éste le entregó el poder a Morena con AMLO, del 2018 al 2024.

Treinta y cinco años, seis presidentes y tres partidos distintos gobernando el país, y un solo capo en su máximo esplendor. Hoy, ese personaje enfrenta cadena perpetua y, según lo dicho por las autoridades estadounidenses, vivirá tras una celda hasta el último día de su vida.

La comentocracia se ha volcado en culpar al expresidente AMLO de una supuesta relación criminal. No meto las manos al fuego por nadie, ni me atrevo a juzgar a unos u otros, sólo es preciso entender qué fue lo que pasó y quiénes mandaban en el país en esos tiempos de bonanza criminal.

¿Tienen razón los priistas en culpar a los morenistas de todas las fechorías del capo hoy enjuiciado, más cuando ellos gobernaron 18 años de esos 35 de su carrera criminal?

¿Ya se les olvidó a los panistas que fueron ellos los de la alternancia, los que iniciaron la “guerra contra el narco” y que tuvieron dos momentos para detener al personaje en cuestión?

¿Le apuestan al olvido o le apuestan al desconocimiento de los jóvenes?

Sí, Morena tuvo 6 años perdidos con una estrategia fallida de “abrazos, no balazos”, que terminó beneficiando al capo. Pero ¿realmente son ellos los responsables de los 29 años anteriores que fortalecieron al grupo criminal?

Sea como sea, Ismael Mario ya está en la cárcel, y lejos de lo que declaró su abogado sobre que no dirá nada más que pueda implicar a políticos o autoridades durante el tiempo que operó, la realidad es que, en este caso, todos salen manchados. Y todos son todos: no hay inocentes. Unos sembraron, otros abonaron y los de ahora cosechan el veneno que todos dejaron crecer.

Veintinueve contra seis es un número muy desigual. Los de esos 29 se creen inocentes y sólo les queda culpar de todo a los de los últimos 6. Haga usted cuentas y piense quién lleva más responsabilidad.

Que nadie se engañe: la información de El Mayo no será pública, será moneda de cambio. Estados Unidos dosificará cada dato para doblar a quienes lo necesiten, revelando lo justo y guardando lo útil. Y en esa lista caben todos: los sobornados, los financiados, los protegidos y los que se hicieron de la vista gorda.