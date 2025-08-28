Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Habitan en vetustos edificios levantados entre las décadas de los 70’s y 80’s, cuando la promesa de la exuberante renta petrolera prometía riqueza —ahora se promete sacar de la pobreza a la paraestatal que lleva Víctor Rodríguez— y se pasean en parques y camellones de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Realizan pequeñas reuniones y cuelgan cárteles por una u otra causa —Palestina, los 43 o la revolución en Marte— o se movilizan para impedir que la Comercial Mexicana, de Carlos González Zabalegui, construya un supermercado Fresko. Son los chairos de la alcaldía más vilipendiada por Andrés Manuel López Obrador.

Herederos de familias de la clase media de finales del siglo pasado, se perciben agraviados por el empobrecimiento personal y familiar que no les permitió mantener su estatus.

Los chairos de la Del Valle se escandalizan por Felipe Calderón, Enrique Peña y glorifican al actual régimen e incluso disculpan al senador José Gerardo Fernández Noroña de una mansión de cuando menos —si no se comprueba lo contrario— en Tepoztlán.

Los chairos de la Del Valle resuman bajo la lluvia sus enojos contra quienes creen los despojaron. No podrán cambiar.

La realidad, como al saliente presidente de la mesa directiva del Senado —como a muchos de sus correligionarios— los terminará por devorar.

Sus enojos fueron acatados por el gobierno capitalino y clausurada la construcción de un nuevo supermercado bajo la retórica de que se deben salvar los tianguis, y el pretexto de la poda de árboles…

