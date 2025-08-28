Trifulca y golpes a Noroña en la Permanente

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La trifulca ocurrida al finalizar la sesión de la Comisión Permanente, ayer, tras la agresión del senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno, a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la misma y del Senado, por la negativa de éste a concederle la palabra, parece anticipo de lo que ocurrirá en el periodo de sesiones del Congreso que se iniciará el lunes, si no logran serenarse los ánimos entre legisladores de la engallada mayoría y una oposición que se radicaliza ante reiterados rechazos a cuanto propone.

Fue en la tribuna senatorial de la remozada antigua sede de Xicoténcatl en el Centro Histórico donde se suscitaron esos hechos de violencia verbal y física, entre notas del himno nacional, acusaciones, injurias, golpes, manotazos y gritos morenistas de “traidores a la patria” a priistas y panistas, y de éstos de “corruptos y narcos” a los del guinda, registrados y grabados por reporteros y camarógrafos de medios de comunicación y transmitidos en noticiarios vespertinos y nocturnos.

Pasados los hechos de violencia en la sesión de la Permanente, Fernández Noroña, quien el próximo domingo concluirá un año en ese cargo, convocó a sesión para mañana viernes y anunció que presentará una denuncia y solicitud de desafuero contra legisladores priistas, así como a los que, sin ser miembros de esa comisión, participaron en esos hechos, incluido el dirigente nacional del tricolor, cuyo desafuero sigue pendiente.

Al reclamar que “se hagan escándalo” por la casa del senador Gerardo Fernández Noroña en el morelense municipio de Tepoztlán, y que no se hable de que el titular de la DEA mencionara primero a Genaro García Luna, después al Chapo Guzmán y al final al Mayo Zambada, como los tres grandes narcotraficantes del mundo, la Presidenta Sheinbaum preguntó si eso no les parecía más importante.

Por cierto que después de que las autoridades de Estados Unidos pidieran al Mayo Zambada entregar la lista completa de propiedades e inversiones que acumulara durante casi medio siglo, junto con El Chapo Guzmán lideraran el Cártel de Sinaloa, y si el gobierno de ese país llegara a decomisarlos, pedirá que esos recursos le sean entregados “para repartirlo a la gente más humilde”, a pesar de que en ese tiempo, ningún gobierno de México, priista, panista o morenista, intentara proceder en su contra.

El nombre de Beatriz Gutiérrez Müller volvió a aparecer ayer en los medios de comunicación y redes sociales entre nueve aspirantes a la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que finalmente declinó al rechazar esa responsabilidad.