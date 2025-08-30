Ben Wendel/New York Jazz

Después de dos meses de vacaciones DeQuinta Producciones retoma la programación del Ciclo New York Jazz All Stars 2025 en colaboración con Jazz at Lincoln Center bajo el lema ¡Siente más, vive el jazz! Marquesina que tiene continuación con el saxofonista Ben Wendel y su Quartet, quien nominado en dos ocasiones a los premios Grammy posee una carrera significativa como intérprete, compositor, productor y educador. Ha realizado giras y grabaciones con Terence Blanchard, Antonio Sánchez, Gerald Clayton y Taylor Eigsti, por nombrar sólo algunos de los destacados instrumentistas con los que ha compartido escenarios.

Miembro fundador del ensamble Kneebody, como compositor recibió el Jazz Composer Award de ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), y en los años 2008, 2011 y 2017 le fue otorgada la cotizada beca New Works Grant por la Chamber Music America. Instrumentista que no le teme a la experimentación técnica, en sus presentaciones recurre al uso de varios pedales que alteran el sonido del saxofón, lo queconvierte sus conciertos en un sorpresivo despliegue de seductores códigos armoniosos. Creador del proyecto de video musical The Seasons, el cual fue catalogado por el New York Times como uno de los mejores fonogramas del 2015.

En este concierto del próximo 6 de septiembre en El Cantoral (Puente Xoco, Puerta A. Colonia Xoco. CDMX), Ben Wendel estará acompañado por el pianista y compositor Gabriel Chakarji, quien ha sabido mezclar de manera valiosa sus raíces venezolanas con la pujante acústica sincopada de Nueva York. Ganador de un premio Grammy como pianista de Fandango del álbum de la Afro Latin Jazz Orchestra, ha colaborado con Ari Hoenig, Dayna Stephens y Thana Alexa. Figura solicitada en los escenarios del Carnegie Hall, Dizzy’s Club y Blue Bote Jazz Club. Acreedor de las distinciones Jazz Gallery Resident Comission y la Herb Alpert Young Jazz Composer Award.

Asimismo, integra el ensamble el destacado bajista Or Bareket, proveniente de una fusión de lenguas y culturas, además de haber vivido entre Buenos Aires y Tel Aviv, que dan como resultado un estilo heterogéneo con franjas mediterráneas, sudamericanas y de África del Norte. Ha grabado con Ari Hoenig, Jean-Michel Pilc, Aaron Goldberg, Sam Yahel, Eli Degibri, Cyrille Aimée y Camila Meza. En 2011 se alzó con el Primer Lugar de la International Society of Bassists.

Se completa el Quartet con el baterista y compositor israelí Ofri Nehemya, conocido por su trabajo en el jazz y la música contemporánea. Percusionista del trío del pianista Shai Maestro, con quien grabó dos placas para el prestigiado sello ECM. Colaborador de Avishai Cohen, Omer Avital y Gila Hekselman. / Ben Wendel Quartet en una gala que entreteje categorizaciones de culturas distintas en coordenadas de atrayentes aromas jazzísticas. Se complementa la cartelera con la Clase Magistral gratuita previa al concierto impartida por Ben Wendel Quartet y el Cuarteto del guitarrista mexicano Saúl Legorreta. “El Ciclo se consolida con la presentación de este saxofonista de raza, será una noche inolvidable donde el público sentirá el jazz en todas sus proporciones”, expresa el trompetista Eugenio Elias, curador musical del New York Jazz All Stars 2025.

Concierto Ben Wendel Quartet ı Foto: Imagen: Especial

Dónde: El Cantoral, Puente Xoco Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado 6 de septiembre, 2025

Horario: 20:00 horas. Clase Magistral: 17:00 horas

Boletos: 500, 700, 800, 1,000 y 1,200 pesos