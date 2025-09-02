› Nuevo estilo en Palacio

Algo que ha quedado claro a lo largo de los 11 meses transcurridos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos dicen, es que ha logrado posicionar su propio estilo de gobernar. Más allá de los logros en diversos rubros, que la mandataria presumió ayer en su Primer Informe de Gobierno, se percibe una nueva atmósfera, sin la crispación que caracterizó al sexenio pasado. Parte fundamental de este nuevo estilo es el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien se le ve por todas partes, en labores de concertación. Rosa Icela revivió el diálogo con la oposición, algo que fue imposible durante el gobierno anterior. Otro pilar fundamental del nuevo estilo, nos comentan, es la cancelación de la política de abrazos no balazos. Ahora, de la mano de Omar García Harfuch, el Gabinete de Seguridad ofrece un combate frontal a la delincuencia organizada. Y los resultados están a la vista. Ahí el dato.

› Andy supera el cansancio

A quien se le vio muy repuesto ayer fue al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, sentado en la quinta fila, entre los invitados al Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El trabajo partidista lo tenía tan extenuado a medio año, que para relajarse decidió tomar unas vacaciones en Japón. Pero no le fue suficiente, pues aun cuando ya había regresado al país, no se le vio en el arranque de la conformación de los comités seccionales de su partido. Pero ayer sí acudió a Palacio Nacional, acompañado de la dirigente nacional del guinda, Luisa María Alcalde, y tuvo oportunidad de saludar de mano a varios correligionarios, como al diputado federal Ricardo Monreal, o al subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Eso sí, nadie sabe por dónde entró y por dónde salió de la sede del Ejecutivo, pero no lo hizo precisamente por la puerta Mariana, con lo que quedó claro que, con los medios, ni a la esquina. Así las cosas.

› ¿Nuevo cargo para Noroña?

Nos recomiendan estar muy atentos a los movimientos de los próximos días en el Senado, pues hay quienes aseguran que su expresidente, Gerardo Fernández Noroña, presiona para que le den algún cargo, ahora que los reflectores apuntan hacia otra parte. Algunos piensan que podría crearse algún centro de estudios históricos o de divulgación cultural para él. Es cosa de recordar que, en 2007, cuando había cierto equilibrio de fuerzas entre PRI, PAN y PRD, se acordó que los coordinadores de los dos primeros, Manlio Fabio Beltrones, y Gustavo Madero, respectivamente, se alternaran en la Presidencia de la Mesa Directiva un año y un año, y para darle un espacio al perredista Carlos Navarrete, se creó el Instituto Belisario Domínguez. Noroña siente que tiene derecho a seguir en la palestra, como las otras corcholatas del 2024, por lo que, en una de ésas, le inventan un cargo, aunque ello implique aumentar la burocracia parlamentaria. Pendientes.

› Góber apologista

Muy mal se vio, nos comentan, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al justificar la agresión en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el jueves de la semana pasada, por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. “Por ahí se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron unos empujones, ¿no?, entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, dijo, ayer, ante reporteros. Es claro que, durante su gestión, Noroña tuvo un comportamiento poco civilizado y arbitrario en muchas ocasiones, algo a todas luces reprobable. Pero, en la lógica de don Manolo, a esta conducción errática de los trabajos en la Cámara alta, había que responder con empujones y zarandeos. Alguien debería decirle que, como gobernante, su obligación es promover la conducta cívica, en lugar de hacer apología a la violencia, con tal de quedar bien con su —indefendible como Noroña— jefe político. Uf.

› El PVEM, a defender la lana

En los corrillos políticos no dejan de escucharse voces que alertan sobre una posible fractura dentro de la 4T, por la reforma electoral en ciernes. Ayer, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, se incomodó ante los cuestionamientos de los reporteros sobre si su partido otorgará “un sí a ciegas” al proyecto y, tras darle vueltas al tema, terminó por adelantar que la batalla que sí darán será para que el recorte al presupuesto de los partidos no vaya más allá de la mitad. Y que exigirá que haya un debate amplio, en el que todos sean escuchados. Lo del dinero se entiende. Sólo es cosa de tomar una calculadora y revisar cuánto dinero ha obtenido el Verde a lo largo de varios años, sobre todo a raíz del 2000, cuando se dio la alternancia en la Presidencia por primera vez. Son muchos los millones que ha recibido el partido del Tucán, aunque siempre como aliado de algún pez grande. ¿Se atreverá por fin a caminar solo? Ya se verá.

› Pancho Domínguez, a las trompadas

Las benditas redes sociales exhibieron, el pasado fin de semana, al exgobernador de Querétaro, Francisco, Pancho, Domínguez, repartiendo catorrazos a otro sujeto, en el interior del bar Canta Corazón, ubicado en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. En un video de 25 segundos, se observa al exmandatario estatal panista mientras lanza golpes a diestra y siniestra. Cuando el clip se hizo viral, Pancho Domínguez explicó que lo que hizo fue defender de una agresión a una mujer que estaba entre su grupo de amigos. Sea cierto o no, muchos piensan que este episodio demuestra que, en cuestión de reacciones violentas, también entre los blanquiazules se cuecen habas. El asunto, nos dicen, es delicado, pues con este comportamiento de un exgobernador, se envía el mensaje de que la mejor forma de dirimir los conflictos es a trompadas. Por cierto, el PAN no ha dicho ni pío sobre esta aportación a la normalización de la violencia.