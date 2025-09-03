De los empresarios (3/5)

Debemos atraer más inversiones directas para lo cual debemos hacer de la mexicana una economía más segura y confiable para los empresarios, algo que no hemos logrado. Al contrario: según el indicador de confianza empresarial para invertir directamente, del Inegi, en escala de cero (total desconfianza), a cien (confianza total), en agosto de 2024 dicha confianza fue de 39.83 puntos; en agosto pasado fue de 31.20, 21.67% menor.

El indicador de confianza empresarial, para invertir directamente, lo calcula el Inegi a partir de la respuesta que los empresarios de la manufactura, la construcción, el comercio, y los servicios privados no financieros, dan a esta pregunta: el presente, ¿es un buen momento para realizar inversiones directas?

En agosto de 2024 la confianza de los empresarios de la manufactura para invertir directamente fue de 46.6 puntos. Un año después, en agosto pasado, fue de 37.3, 19.96% menor. En agosto del año pasado la confianza de los empresarios de la construcción para llevar a cabo inversiones directas fue de 36.7 puntos. Transcurrido un año, en agosto pasado, fue de 23.7, 35.42% menor. En agosto de 2024 la confianza de los empresarios del comercio para invertir directamente fue de 36.5 puntos. Un año después, en agosto pasado, fue de 28.5, 21.92% menor. En agosto del año pasado la confianza de los empresarios de los servicios privados no financieros para llevar a cabo inversiones directas fue de 38.7 puntos. Transcurrido un año, en agosto pasado, fue de 35.3, 8.79% menor.

Podemos considerar que entre 0 y 50 hay desconfianza (mayor más cerca de 0 y menor más cerca de 50), y que entre 50 y 100 hay confianza (menor más cerca de 50 y mayor más cerca de 100). El indicador de confianza, para invertir directamente, de los empresarios de la manufactura suma 147 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos. El de los empresarios de la construcción 171. El de los empresarios del comercio 76. El de los empresarios de los servicios privados no financieros 19. En los cuatro casos la tendencia reciente, como lo vimos en el párrafo anterior, ha sido a la baja y el resultado es mayor desconfianza para invertir directamente en México, como lo confirma el comportamiento de la inversión extranjera directa.

Según los datos de la balanza de pagos, publicados por el Banco de México, durante el primer semestre del año la inversión extranjera directa total sumó 34,265 millones de dólares: 23,417 millones en el primer trimestre, 10,848 millones en el segundo, 53.67% menos. Las nuevas inversiones sumaron, en el primer semestre, 3,148 millones: 1,993 millones durante el primer trimestre, 1,155 millones durante el segundo, 42.05% menos. La reinversión de utilidades sumó 28,914 millones durante el primer semestre: 19,130 millones en el primer trimestre, 9,784 millones en el segundo, 48.86% menos. Por último, las cuentas entre compañías sumaron, en el primer semestre, 2,202 millones: 2,293 millones durante el primer trimestre, menos 91 millones durante el segundo.

Dos datos preocupantes. La caída, comparando el segundo trimestre con el primero, del 42.05% de las nuevas inversiones, y la caída del 48.86% de la reinversión de utilidades, efecto de la desconfianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente en México.

Continuará.