Consumo con frenos importantes

Frente a la evidente desaceleración del consumo de los hogares observada en los últimos meses, es necesario subrayar su relevancia en la coyuntura actual. El consumo privado representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que su debilidad constituye un factor crítico para las perspectivas de crecimiento.

Los datos más recientes del Inegi confirman esta tendencia. En los primeros siete meses del año, el consumo de los hogares registró una caída de 0.5% anual. Esta contracción se agrava si se considera la trayectoria descendente de la inversión, configurando un panorama en el que la demanda interna parece fracturada. El crecimiento del PIB de apenas 0.9% en la primera mitad del año se explica casi exclusivamente por la fortaleza exportadora, lo que evidencia una dependencia externa preocupante en un contexto comercial hostil.

Las causas detrás de la debilidad del consumo son múltiples y estructurales. En primer lugar, destaca la marcada desaceleración en la creación de empleos formales. Mientras en 2022 se generaban más de 800 mil plazas anuales, hacia mediados de 2025 el balance es prácticamente nulo. El único soporte para el poder adquisitivo de los trabajadores formales proviene del salario promedio del IMSS, que aún muestra un crecimiento real cercano a 3.0%. Sin embargo, sin generación de empleo, esta mejora salarial es insuficiente para sostener el consumo masivo.

En segundo término, el gasto social ha sufrido un ajuste significativo. Durante el primer semestre, se redujo 16% real anual, tras haberse adelantado apoyos en 2024 por motivos electorales. Más preocupante aún es que el recorte también ha impactado rubros estratégicos como salud y educación, limitando su efecto redistributivo y su capacidad de apuntalar la demanda interna.

Un tercer elemento es la inflación en alimentos, que ha superado al promedio general de bienes y servicios. Ello obliga a los hogares a destinar una mayor proporción de su ingreso a la compra de alimentos, en detrimento de otros consumos, particularmente de bienes duraderos. Este cambio en la estructura de gasto reduce la posibilidad de dinamizar sectores clave de la economía doméstica.

El crédito al consumo, por su parte, mantiene un crecimiento real de 9.8% anual a julio. No obstante, ya se observan señales de moderación, en especial en el crédito de nómina, que muestra menor dinamismo ante la debilidad en la creación de empleos formales. Si esta tendencia se acentúa, podría convertirse en un factor adicional de restricción al consumo.

Finalmente, las remesas —que habían sido un motor crucial del consumo privado— comienzan a perder tracción. Tras alcanzar un récord de 65 mil millones de dólares en 2024, equivalentes a cerca del 5% del consumo privado, en los primeros siete meses de 2025 se han reducido 5.5% anual. La caída impacta de manera más fuerte a los segmentos de menores ingresos, donde estos recursos constituyen un amortiguador fundamental. La desaceleración en Estados Unidos y el endurecimiento de su política migratoria sugieren que el ciclo expansivo de las remesas ha llegado a su fin.

En un contexto de bajo dinamismo económico, el pobre desempeño del principal componente de la demanda interna limita de manera significativa la capacidad de expansión del PIB.

En suma, el consumo privado enfrenta un escenario complejo y restrictivo. Incluso si persisten incrementos en salarios, apoyos sociales y crédito, la falta de empleo formal, la contracción del gasto público y el menor flujo de remesas impedirán una recuperación sostenida. Si no se adoptan políticas que aceleren la inversión productiva y fortalezcan el mercado laboral, la economía mexicana corre el riesgo de prolongar un periodo de bajo crecimiento en el que la demanda interna se mantenga como su eslabón más débil.