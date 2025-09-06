Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El poeta, ensayista, editor, fotógrafo, crítico literario, traductor y articulista Aurelio Asiain (Ciudad de México, 1960) publica Muy diversas versiones (Editorial Grano de Sal, 2025): volumen que compila traducciones de poemas de diferentes épocas (de textos antiguos a obras contemporáneas) y una decena de lenguas. Asiain complementa las versiones de los textos en español con notas y breves ensayos donde reflexiona sobre el oficio de la traducción como un acto de humildad frente a las palabras de los otros.

“En este cuaderno ofrezco una perspectiva muy personal de la traducción. Debo decir que practico ese oficio todos los días, lo hago por placer o por mi labor como docente, nunca por encargo. Hay un entusiasmo en esa faena, pero aclaro no soy traductor profesional. Traducir es mi manera cotidiana de escribir, incluso cuando escribo mis propios poemas practico la traducción sin saber a qué idioma le soy infiel. Sigo diciendo que traducir poesía es recrearla”: Aurelio Asiain.

¿Una reivindicación del oficio de traductor? La traducción es un sentido incitante para requerir del lector una exploración en los valores implícitos del texto y los múltiples frisos en la dicotomía significante/significado que derivan de las variadas interpretaciones de un poema.

¿Cómo nace este libro? Primero, no fue un libro que nació de un proyecto, fue conformándose de manera natural: vi que estaban los poemas traducidos y le busqué un ‘ordenamiento’ para hallar una fluidez. Desdeñé cualquier seña académica, en realidad es un divertimento donde las notas están escritas con el mismo designio de las traducciones de los poemas: todo está hecho por goce.

¿Notas especulativas sobre el acto de traducir? Sí, hay reflexiones que pretenden demostrar cómo a un grupo de traductores no nos interesa la literalidad: Borges soslayó la literalidad; asimismo, esas notas explican las diferentes formas en que uno se aleja de la literalidad.

¿De ahí el título del cuaderno? Sí, porque son textos de muchas lenguas, de disímiles formatos y de períodos diferentes; y también porque son poemas que han sido versionados de diversas maneras.

¿Domina usted todas las lenguas en que fueron escritos los poemas? Hay traducciones de lenguas que conozco bien, y luego de lenguas que conozco más o menos bien porque las he leído mucho, y otras lenguas que conozco defectuosamente como el japonés, que leo bien y lo pronuncio menos.

¿Traducciones indirectas? Una porción de las versiones son indirectas. Paz tradujo poesía japonesa sin saber japonés y Alfonso Reyes realizó una versión al español de la Ilíada con rudimentos del griego. Sin las traducciones indirectas la historia de la literatura sería otra. Del poema de Gilgamesh sólo conocemos fragmentos de versiones de un original al que es preciso renunciar.

¿Qué encontrará el lector en este libro? Diferentes zonas geográficas y temporalidades milenarias que incluye textos antiguos, modernos y contemporáneos. Fragmentos del Rig Veda o de la Metamorfosis, de Ovidio. Poemas zen de Vietnam, un extenso texto de Victor Hugo, escritos del japonés Ikkyu, algo de Matsuo Bashō y hasta una muestra de poetas ucranios. Encontrarás Muy diversas versiones de textos poéticos entrecruzados.

Muy diversas versiones ı Foto: Especial

Muy diversas versiones

Autor: Aurelio Asiain

Género: Poesía, ensayo

Editorial: Grano de Sal, 2025