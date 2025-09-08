Europa busca aliados comerciales en Latinoamérica

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante la postura arancelaria de Estados Unidos, la Unión Europea apresura la modernización del tratado comercial con México y la ratificación del tratado con el Mercosur.

Son tiempos de inestabilidad política y comercial. En el tablero de la geopolítica se están conformando dos bandos poderosos, por un lado Estados Unidos con su política proteccionista y por el otro China y sus aliados, curiosamente, con una política comercial más abierta ese país socialista.

Ante la incertidumbre de los mercados impulsado principalmente por las amenazas arancelarias de la administración de Donald Trump, Europa apresura los acuerdos comerciales que le abrirán las puertas al mercado latinoamericano.

Después de años de negociaciones y a pesar de las oposiciones de algunos miembros de la Unión Europea, como Francia y Polonia, los textos para modernizar el tratado comercial con México y el proceso de ratificación con el Mercosur serán enviados al Parlamento Europeo para su pronta aprobación.

En el caso del pacto con Mercosur, se pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con un mercado de más de 700 millones de consumidores.

En el caso de México, la renovación del TLCUEM implica la actualización del tratado vigente desde el año 2000 y prevé la eliminación de restricciones en la industria agroalimentaria, los servicios y las licitaciones públicas, así como la implementación de normativas sobre el comercio digital y la protección de datos.

México ya se posiciona como el segundo mayor socio comercial de Europa en Latinoamérica, con exportaciones anuales por más de 70.000 millones de euros.

La administración de Claudia Sheinbaum ve con buenos ojos esta modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, asegurando que en todo momento se va a defender la soberanía del país.

Se espera que, en octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen viaje a nuestro país para reunirse con la mandataria mexicana para discutir los pormenores del nuevo tratado.

Con el cierre de los tratados en Latinoamérica, la Unión Europea quiere ampliar sus mercados en América para amortiguar la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, que se estipuló recientemente con un aumento del 15 por ciento a la mayoría de importaciones desde Europa.

El viejo continente también busca reducir su dependencia con Rusia y China respecto a la compra de materias primas estratégicas como lo son el litio, el cobre y el platino, con miras a la transición verde que el continente mantiene presente en busca de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.