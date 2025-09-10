Destellos de verano

Día a día el Mundial toma forma y para beneplácito de los amantes del futbol, hay historias que comienzan a nutrir de pasión lo que será un Mundial que, seguramente dejará huellas imborrables en la historia de la máxima justa del balompié. Una es la estrella lusitana Cristiano Ronaldo, quien ha conquistado otro récord como máximo anotador en eliminatorias y, seguramente, en el Mundial seguiría aumentando su leyenda. Por cierto, Portugal será la escuadra rival de México en la reinauguración del Estadio Azteca. También se merece mención especial para las aficiones de Noruega y Bolivia, que hoy vuelven a ilusionarse tras varias décadas de ausencia.

Las eliminatorias europeas, las grandes selecciones parecen tomar rumbo al norte de América. España cada día se consolida más y ya muchos ven a la Furia Roja como la candidata número uno para alzar la Copa del Mundo. Por su parte, Portugal domina su séctor de la mano de Cristiano Ronaldo que no se cansa de marcar goles y levantando máxima expectativa dentro de la afición mexicana por su posible aparición en el Estadio Azteca camino a su último mundial, la última carta para conquistar el único trofeo que le falta.

Así como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que están en busca de su sexta Copa del Mundo, hay grandes figuras que, por el contrario, nunca disputaron un Mundial de futbol. Nombres como el de Alfredo Di Stéfano, George Best, Ryan Giggs o el propio Eric Cantona, sí, aquel atacante francés que le metió gol a los demonios en el épico comercial de Nike. Y en esa melancólica lista no quiere aparecer uno de los atacantes más letales que hoy brillan en el futbol, el atacante del Manchester City, Erling Haaland.

El centro delantero de la selección de Noruega se despachó con cinco goles en la goleada de su selección ante Moldavia, con lo que da un paso más hacia lo que sería el regreso de Noruega (desde Francia 98) y la primera participación del Androide en Copa del Mundo. Precisamente el cuadro vikingo lidera el grupo y ha complicado el pase directo de Italia, que deberá golear a los noruegos si quieren calificar directo; de lo contrario, la escuadra Azurra deberá pelear el boleto en el repechaje europeo, llevando al límite a su afición que lleva dos mundiales consecutivos ausentes.

Viajando al sur de nuestro continente, las eliminatorias más difíciles del planeta han concluido. Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia como invitados ya al mundial, el último pasaje lo disputaban Venezuela, que nunca ha podido asistir a este torneo y Bolivia, que desde 1994 de la mano de Marco El Diablo Etcheverry, no ha estado presente en una Copa del Mundo. Pues bien, el último cupo para disputar el repechaje internacional para Sudamérica se ha definido de manera dramática. Venezuela requería ganar en casa a una Colombia ya calificada, pero lo que comenzó con alegría para la vinotinto, pronto se transformó en una de las noches más tristes para el futbol venezolano.

Colombia terminó goleando a Venezuela y combinado con el triunfo de Bolivia 1-0 a Brasil, fue la selección boliviana la que ya sacó pasaje a México, al menos para jugar la fase de repechaje y buscar uno de los dos últimos boletos al mundial. De esta manera poco a poco los invitados pasan lista para estar presentes en el sorteo final que se celebrará el próximo diciembre.