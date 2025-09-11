En vano, deslindar responsabilidades 

Es en vano el esmero que se advierte en deslindar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y al mismo expresidente López Obrador, del caso más escandaloso de corrupción del sexenio pasado como el contrabando de huachicol fiscal, que originó pérdidas de miles de millones de pesos al Gobierno federal, ya que cada vez queda más clara la responsabilidad de ambos que, además, ha dañado a la que por años fuera la institución más respetada y de confianza, dentro y fuera de este país.

Del exfuncionario, como ya se ha señalado, porque a pesar de saber lo que ocurría al denunciarlo a la Fiscalía General, en ningún momento se atrevió a remover a quienes desde esa dependencia consideraba principales responsables de la corrupción aduanera, a sabiendas, por denuncia de un contralmirante que después fue ejecutado, de que eran sus sobrinos políticos y, del exmandatario, que tanto alardeó de “estar enterado de todo”, sin el menor intento de frenarlo, como tampoco en otros casos de corrupción, violencia e inseguridad.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El estallido de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, ocurrido ayer poco después del mediodía, en el que hasta el cierre de esta columna había causado la muerte a tres personas y quemaduras a medio centenar más, algunas reportadas graves, es otra tragedia que vuelve a enlutar a la Ciudad de México, afectada en las últimas semanas por torrenciales lluvias e inundaciones.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, y funcionarios de esa alcaldía, de la que ella estuvo al frente12 años, encabezaron las movilizaciones para atender a las decenas de heridos que fueron trasladados a hospitales capitalinos y cercanos del Estado de México, en ambulancias y helicópteros para su atención inmediata.

En medio de los cuestionamientos que ha motivado el Paquete Económico 2026 del Gobierno federal, en el que propone un incremento de impuestos a refrescos, tabaco y casinos, y menores recursos a salud y mayores a programas sociales y obras iniciadas el anterior sexenio y a ferrocarriles, se prevé la imposición de aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales, uno de ellos, China.

La “acordeónica” elección de juzgadores del Poder Judicial, en la que se discutirían en la Sala Superior del Tribunal Electoral las multas impuestas a quienes llegaron a sus cargos por esa vía, entre los que figuran los magistrados de ésta, Claudia Valle y Gilberto Bátiz, se pospuso por falta de quorum. Entre ellos figura la mayoría de los nuevos ministros de la Corte.