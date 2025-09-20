Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sandra Becerril (Ciudad de México, 1980): la escritora de terror más destacada de Latinoamérica. Miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, guionista nominada al Ariel (2015 y 2020) por Mejor Guion Adaptado. Única mexicana integrante de la Writers Horror Association. Sus novelas, publicadas en importantes editoriales internacionales con traducciones a 10 idiomas, han sido adaptadas para el cine y series con gran éxito. Destacan Nightmare Cinema, Santiago apóstol, Desde tu infierno y El departamento. Es la primera mexicana en escribir para los maestros del terror de Hollywood.

El Carnaval Diabólico (Hachette Editorial, 2025), novela más reciente de Sandra Becerril: narra el viaje a Chiapas de Chloe, una famosa escritora de terror estadounidense invitada por su amante a un significativo festival. La visita se convierte en una experiencia aterradora. La escritora se sumerge en un espacio en que episodios inquietantes la perturban, el desconocimiento del español limita su comunicación con los habitantes del poblado.

La comarca se ve acechada por una serie de crímenes pasmosos, que recuerdan al asesino serial Iker, linchado por la comunidad hace algún tiempo. Las muertes se acumulan y Chloe advierte mutaciones inexplicables en su cuerpo que producen recelos de los pueblerinos. Un exaltado reportero la persigue y se siente víctima de maquinaciones; pero, se aboca a investigar si el homicida es un ser humano o un espectro del pasado.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Crónica del fin del PRI

“La creación tuvo lugar durante un viaje a Chiapas. Después de la conferencia que dicté tuve problemas con mi boleto de regreso a la Ciudad de México, y me vi obligada a permanecer cuatro días de más en el lugar: me dediqué a beber pozol y a observar la vida cotidiana. Esta inmersión en el ambiente local me permitió captar detalles claves para la historia de Chloe, protagonista cuyo destino ya tenía en mente”, dijo Becerril en una entrevista.

¿Por qué escribe usted relatos de terror? Es el género que me resulta más divertido y cautivador. El terror se impone naturalmente: es mucho más que un género: es una perspectiva para entender el mundo y los miedos que compartimos.

¿Novela sobre la posesión? Historia de posesión; pero también la travesía de una mujer que busca pasión perdida en otro país y termina sumida en la soledad. Se cruza con un dios maya vengativo, que espera manifestarse en el mundo real.

¿Cómo logra la atmósfera inquietante que acecha a la protagonista? Investigué mucho. Kisin, el dios maya de la historia, está basado en fuentes auténticas: era venerado y temido en la región. Los momentos históricos son verídicos. Me vi obligada a la elaboración de una línea de tiempo precisa.

¿Cuáles retos enfrentó en la escritura? Desafío en la edificación de las tres voces narrativas y en la dificultad de lograr verosimilitud. Mi objetivo no es provocar horror, sino transmitir la indefensión del personaje y la vulnerabilidad humana. Disfruté especialmente crear una protagonista opuesta a mí, pero dotada de debilidades muy humanas. Chloe es escritora de terror, pero el miedo también la acosa.

¿El terror, una presencia? El terror aguarda en todo lo que no conocemos, en lo que no aceptamos, en lo que nos encierra. No hay escapatoria.

El Carnaval Diabólico Autora: Sandra Becerril Género: Novela Editorial: Hachette, 2025 ı Foto: Especial

El Carnaval Diabólico

Autora: Sandra Becerril

Género: Novela

Editorial: Hachette, 2025