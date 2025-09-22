La transformación florece en equipo con la Presidenta

La transformación de México y de Oaxaca avanzan con el trabajo en equipo entre el Gobierno de la primera Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, eso quedó claro en su visita reciente a la tierra de Juárez, en la que nuestra Presidenta presentó su informe regional en el marco de su Primer Informe de Gobierno.

Aquí reafirmó su compromiso de impulsar proyectos que ayudarán a resolver de fondo dos de los problemas más importantes para Oaxaca: el abasto de agua para los próximos 50 años con la construcción de la Presa Margarita Maza, y la solución integral y de fondo al problema de la basura, con la construcción del CIRRSU, junto con éstos, la Presidenta se comprometió a impulsar otras obras y proyectos de infraestructura en diferentes regiones del estado que seguirán detonando el desarrollo de Oaxaca.

Nuestra Presidenta, con su gran visión, inteligencia, determinación y sensibilidad, dejó claro que nuestro país avanza a paso firme por la ruta correcta, con una política social que beneficia a casi 1.5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños con los programas federales, que se ve reforzada por los programas estatales, para llegar a más de dos millones de personas, confirmando que todas las familias oaxaqueñas reciben al menos un apoyo del Gobierno de la transformación.

De esta manera, nuestro país, y en especial nuestro estado, comienza a dejar atrás los años de abandono de los gobiernos neoliberales, para iniciar un nuevo camino de bienestar, en el que se sigue saldando la deuda histórica con nuestros pueblos.

Su reconocimiento a Oaxaca como el corazón cultural de México y la cuna del proyecto que da sentido al movimiento de transformación, da muestra del protagonismo de este pueblo en el cambio profundo que vivimos: Oaxaca es la cuna del humanismo mexicano, cimentado en la cultura milenaria de nuestros pueblos originarios y que comienza a materializar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, profundizándose con nuestra Presidenta, en cuyo periodo estamos construyendo el segundo piso de la transformación.

En este sentido, el ejercicio de revocación de mandato al que me someteré siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, no sólo será una forma de refrendar esa conexión de nuestro movimiento con la herencia de nuestros pueblos originarios, sino la oportunidad de que el pueblo ejerza su poder y, esperamos, de que refrende su confianza en el proyecto de la Primavera Oaxaqueña.

México y Oaxaca viven un momento estelar y esto es posible gracias a la visión compartida y a que defendemos las mismas causas. Ésa es parte de la explicación de por qué existe un apoyo tan grande a nuestro Gobierno por parte de nuestra Presidenta y de por qué juntos hemos logrado construir una gran mancuerna de trabajo para traer bienestar, justicia y desarrollo a nuestro pueblo.