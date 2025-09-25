Rechaza CSP dicho del embajador de EU    

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, declarara en una fundación en Washington que ella haya emprendido un “cambio audaz” en la estrategia de su gobierno para enfrentar a los cárteles de la droga, comparándola con la actitud pasiva de su antecesor y advertir que son un mismo proyecto y que ella no va a permitir que quieran diferenciarnos y coincida con los “comentócratas” de que son distintos y buscan dividir a su movimiento.

Agregó molesta en su mañanera que no permitirá que quieran diferenciarlos, porque ambos forman parte de un mismo proyecto y que hay intención, no del embajador al que excluyó de ello, pero sí de “los comentócratas de aquí”, de generar la condición de que son distintos, de hacer creer que es una división dentro de su movimiento, pero que “eso nunca va a haber, jamás”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo ayer en la ONU que criminalizar la migración es inadmisible, poque los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo.

Al intervenir en el segundo encuentro en la sede de ese organismo en el tema “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, en el marco del 80 periodo de sesiones de la asamblea general, dijo que todos los pueblos merecen un futuro más digno, lo que sólo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismo, al destacar las bases del humanismo mexicano del gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Siguen los desplantes de Adán Augusto López, líder del Senado y exgobernador de Tabasco, tras las declaraciones del que fuera su secretario de Seguridad y al mismo tiempo líder de La Barredora, el grupo criminal que sembró terror varios años en esa entidad, al presumir que “tiene el respaldo de millones de mexicanos”.

Rinden homenaje en Nuevo León al cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, el empresario y militante del PAN que logró mantener la paz en ese municipio, en los tiempos de violencia en esa entidad, y que fuera ejemplo de congruencia y valor a lo largo de su vida.

Niega una jueza federal entregarle copia certificada de la orden de aprehensión al prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, acusado por la FGR de participar en el caso del huachicol fiscal. Junto con su hermano, Manuel Roberto, que está preso, al igual que otros mandos y varios empresarios.

Una empresa de la familia de Fernando Chico Pardo adquirió el 25 por ciento de acciones de Banamex.