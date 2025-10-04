Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Leo en estos días Soñarán en el jardín (Editorial Alfaguara, 2025), de Gabriela Damián Miravete (Ciudad de México, 1979): volumen conformado por doce cuentos en que las franjas de la fantasía, terror y ficción especulativa/ciencia ficción desdeñan lugares comunes en costuras de un itinerario de extrañezas y alegorías insospechadas. Demostración de un dominio cabal del arte de contar: edificación de pasajes aciagos y conjuros emergidos de una memoria alejada de la fragilidad del olvido. Damián Miravete hace gala de un espejismo sedicioso en una ruptura con los patrones de la convenida literatura fantástica.

Discurso de fresca resonancia en un despliegue de líneas narrativas intensas y llenas de imágenes que configuran mundos singulares. Lo íntimo tejido en un entramado expansivo de transparentes índices. Ciencia ficción sin visitas de extraterrestres ni autómatas superdotados. El futuro y las perspectivas de su presencia: las crisis climáticas, políticas, sociales y económicas: ejes temáticos de relatos que hacen un guiño a la ecología; pero, el énfasis se centra en esas crisis emocionales que el porvenir suscribe en cada uno de sus vislumbramientos. Muestrario de un manojo de historias breves, poderosas, convincentes en que las proporciones poéticas configuran un cosmos de distinción entrañable.

“Este libro lo fui cocinando poco a poco, hay varias constelaciones que posan sus luces en diferentes zonas que desembocan en las temáticas del horror, la ciencia ficción y lo fantástico. Cuentos que aparecieron en antologías, en suplementos culturales y revistas; ocurre que los textos clasificados dentro de la imaginación fantástica encuentran sitio en publicaciones independientes. Me da mucho placer verlos ahora agrupados en un volumen editado por un importante sello como Alfaguara”, me dijo Gabriela en una conversación que sostuvimos.

¿Qué posibilidades creativas brinda la ficción especulativa? Primero, gozo en el proceso de la escritura y una gran libertad imaginativa en los elementos lúdicos en los que hay que apelar. Estoy en la línea fronteriza de la ciencia ficción y lo fantástico, es un reto discurrir entre esas expresiones en el trazo de tramas imaginativas. En estos cuentos, las conjuraciones de la libertad colindan con una imaginería que dialoga con lo catastrófico.

¿Cómo se integra el horror? Intento desdeñar la noción de ese horror que se ha vulgarizado, me interesa abordar hechos marcados por circunstancias cotidianas como la violencia intrafamiliar, en que el horror puede explorar zonas secretas de las motivaciones de esos actos. En el cuento “Huir del siglo”, protagonizado por unas monjas, circunscribo el horror, por ejemplo, en una indagación del porvenir desconcertado en el pasado.

¿Cómo nace el cuento que da título al libro? El relato “Soñarán en el jardín” me ha dado mucha satisfacción, ganó el Premio James Tiptree Jr. Abordo el tema de los feminicidios desde otra perspectiva. Las mujeres asesinadas trascienden el recuerdo de sus seres queridos para no ser olvidadas: hago una inversión del recurso distópico característico de la literatura especulativa.

¿Influjos de Ángela Carter? He leído sus libros y, de manera consciente, he dejado que sus humedades me calen. El mundo de ella es muy rico, muy singular.

Soñarán en el jardín Autora: Gabriela Damián Miravete Género: Cuento Editorial: Alfaguara, 2025 ı Foto: Especial