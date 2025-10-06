Crece protesta europea por genocidio en Gaza

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales capitales europeas en apoyo a la flotilla de paz Global Sumud y en rechazo total al terrible genocidio contra el pueblo palestino olvidado por los organismos internacionales.

Ya no hay manera de encubrir las atrocidades del gobierno de Benjamín Netanyahu, ni con el discurso del antisemitismo ni alegando que se quiere terminar con el terrorismo que supuestamente pone en peligro a occidente.

La sociedad está pendiente y activa para denunciar la masacre de palestinos en la franja de Gaza. La detención ilegal en aguas internacionales de la flotilla Global Sumud por parte del ejército israelí desató una oleada de manifestaciones en Madrid, Roma, Paris, Londres, Bruselas, Lisboa y otras ciudades europeas.

Los manifestantes exigen la liberación inmediata de las casi 500 personas que transportaban ayuda humanitaria a la franja de Gaza y que se ponga fin al genocidio del pueblo palestino, una masacre impensable en la actualidad y que ha sido retransmitida en vivo por los medios de comunicación y las redes sociales.

A solo unos días para que se cumpla el segundo aniversario del inicio de la ofensiva de Israel, cientos de miles de personas quieren que sus gobiernos actúen en proporción de la actuación inhumana del gobierno ultraconservador de Netanyahu.

Con banderas palestinas y pancartas en apoyo a los gazatíes, los manifestantes pregonan por una Palestina libre. La sociedad quiere que sus gobiernos rompan relaciones con Israel y no sean cómplices de un genocidio que le ha dado la vuelta al mundo, y no es para menos.

Mas de 65 mil civiles han muerto tras la ofensiva israelí y el bombardeo incesante de la franja de Gaza. 22 mil niñas y niños han perdido la vida y los que siguen sobreviviendo luchan contra la hambruna y la falta de medicamentos. Es un infierno que debe parar lo antes posible.

Nadie entiende que más debe pasar para condenar las acciones del gobierno israelí y sobre todo actuar en respuesta contundente ante la matanza de personas inocentes.

En España se registraron protestas en al menos 70 ciudades del país ibérico. Las más multitudinarias del continente. Los manifestantes exigieron en un manifiesto el embargo de armas a Israel, la ruptura política y económica con el gobierno de Netanyahu y el apoyo incondicional a las instancias internacionales para juzgar a los perpetradores de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Ante este panorama, la presión internacional ha hecho que Estados Unidos busque una solución para detener la masacre de palestinos a pesar de ser cómplice de un Estado genocida, una mancha más que no podrá borrar fácilmente el país norteamericano.

Donald Trump dio por buena la respuesta de Hamás ante la propuesta de paz estadounidense para Gaza. El republicano pidió que se ponga fin de “inmediato” a los bombardeos en la franja y celebró que el grupo palestino este “listo para una paz duradera”. Habrá que esperar si no se trata de una traición más de Estados Unidos.