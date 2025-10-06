Motivo de preocupación (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sumamos 11 meses de crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, la parte más importante de la inversión directa, que produce bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, producción con la que se mide el crecimiento de la economía, relacionada, dado que para producir alguien debe trabajar, con la creación de empleos y también, ya que a quienes trabajan se les paga por hacerlo, con la generación de ingresos, empleos e ingresos que, por razones obvias, son condiciones del bienestar de las personas.

Sumamos 11 meses, de septiembre del año pasado a julio pasado, de crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, menos 5.19% en promedio mensual. La menor caída, noviembre pasado, 1.1%. La mayor, abril pasado, 7.7%. En julio del año pasado la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo creció 5.0%. Un año después, en julio pasado, decreció 7.2%. Durante los siete primeros meses de 2025 el crecimiento promedio mensual de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo fue 7.59%. Transcurrido un año, a lo largo de los siete primeros meses del 2025, fue menos 6.41%.

Dado todo lo que depende de la inversión directa (producción de satisfactores y crecimiento de la economía, creación de empleos y generación de ingresos, y al final de cuentas bienestar), y dado que la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo es la parte más importante de la inversión directa, tenemos un serio problema, que no es nuevo. El mismo ha sido recurrente. En lo que va del siglo sumamos cinco temporadas de crecimiento negativo de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, y por lo tanto en las inversiones directas, una de las variables más importantes de la economía.

La primera temporada de crecimiento negativo de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo se registró entre enero de 2001 y septiembre de 2002, con duración de 21 meses y con un crecimiento promedio mensual de menos 5.32%.

La segunda temporada de crecimiento negativo tuvo lugar de noviembre de 2008 a diciembre de 2009, con duración de 14 meses y con un crecimiento promedio mensual de menos 10.72%.

La tercera temporada se registró entre diciembre de 2012 y marzo de 2014, con duración de 16 meses y con un crecimiento promedio mensual de menos 3.69%.

La cuarta temporada tuvo lugar de noviembre de 2018 a febrero de 2021, con duración de 28 meses y con un crecimiento promedio mensual de menos 10.51%.

La quinta temporada de crecimiento negativo de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo comenzó en septiembre de 2024 y a julio de 2025 seguía en marcha (y seguirá), con una duración, hasta ahora, de 11 meses y con un crecimiento promedio mensual de menos 6.41%.

En lo que va del siglo XXI, hasta julio pasado, hemos tenido 90 meses de crecimiento negativo de las inversiones directas en instalaciones, maquinaria y equipo, lo que representa el 30.51% de los meses transcurridos, algo por demás preocupante, por todo lo que depende de dichas inversiones: producción de satisfactores, crecimiento de la economía, creación de empleos, generación de ingresos, bienestar, pero, sobre todo, por lo que muestra: la falta de confianza de los empresarios para invertir directamente en México.

Continuará.