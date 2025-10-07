Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Nuestra querencia por leer entrelíneas arroja sesudas interpretaciones sobre los mensajes que la Presidenta Claudia Sheinbaum encajó durante su discurso dominical en el Zócalo, al recapitular su primer año de gobierno y proyectar el horizonte de lo que le resta a su sexenio.

Los encorralados. Hasta el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, jugó con el respetable al decir que, a diferencia del mensaje ante los amagos arancelarios de Trump cuando él y otros ilustres distraídos dieron la espalda a la mandataria camino a su templete, ahora los habían confinado a un espacio delimitado por vallas, lejos del paso de Claudia Sheinbaum a quién sólo las y los gobernadores hicieron pasillo.

Que si poner distancia con esos fotogénicos personajes de la 4T —primer piso— como el senador Adán Augusto López, Andrés López Beltrán —Andy—, Monreal I —el II es gobernador y estuvo adelante y el III también cobra de legislador y quiere suceder a su hermano—, o la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, era una señal de rompimiento con AMLO, es y será una fantasía que sólo germina en el imaginario de cierta burbuja.

No se hagan bolas, diría el clásico. ¿Qué rompimiento o distancia puede implicar reacomodar las sillas debajo del templete y de la investidura, si fue la misma Presidenta la que aclaró lo que Andrés Manuel López Obrador es y será para su gobierno y el movimiento del que emana? Ninguna distancia. Punto.

Otro primer año. Al cumplir un año de gobernar Morelos, Margarita González Saravia dio a conocer avances en seguridad, economía, medio ambiente y programas sociales.

La morenista reafirmó su compromiso por una administración cercana, honesta y transparente que tenga al pueblo en el centro de sus decisiones.

En materia de seguridad resaltó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), la instalación diaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, así como la fundación de la Policía Turística. Estas medidas, junto con la justicia salarial para los cuerpos policiales y un proceso permanente de profesionalización, han contribuido a reducir la incidencia delictiva y fortalecer la confianza social.

En lo económico, la gobernadora destacó una inversión histórica de 700 millones de pesos para el campo, cifra muy superior a la ejercida el año anterior. Informó además que el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca Mariano Matamoros recibió más de 105 millones de pesos para su reactivación, y que se concretaron inversiones por encima de dos mil millones de pesos en los sectores farmacéutico, tecnológico, logístico, turístico, industrial, agroindustrial y creativo, lo que consolida a “la tierra que nos une” como un polo de desarrollo estratégico.

En cuanto al fortalecimiento institucional, anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital, la integración de la nueva Secretaría de Finanzas y la próxima instalación de una Secretaría Anticorrupción. Recordó que se han conformado más de 126 comités de contraloría social y 100 asambleas comunitarias, mecanismos que fortalecen la transparencia y la participación ciudadana.