No será retroactiva la Ley de Amparo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Cuatro días después de haber sido aprobada por el pleno del Senado con un artículo transitorio agregado a última hora, que la hizo retroactiva sin que eso figurara en la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados la recibió ayer después del mediodía tras versiones de un absurdo intento senatorial de suprimir aquél, lo que sólo en la Cámara podría hacerse.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que fue quien propuso agregar ese artículo transitorio, ignoró lo que establece el 14 de la Constitución, de que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, que sus colegas del guinda y las bancadas de sus aliados electorales aprobaron la madrugada del jueves y que horas después, en su conferencia mañanera, la propia Presidenta, justificadamente molesta, dijo que deberá eliminarse y que se investigaría quién y por qué fue agregado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, a quien algunos senadores cercanos a Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena en el Senado, atribuyeron la “instrucción de arriba”, de agregarle a última hora el artículo transitorio en el dictamen de Ley de Amparo para hacerla retroactiva, ha guardado silencio, a pesar de esos señalamientos.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, declaró que la reforma presidencial a la Ley de Amparo, que ha sido cuestionada por abogados y académicos, será analizada cuidadosamente por las comisiones de la Cámara baja y no será al fast track, como lo ha alertado la oposición.

La ausencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el acto del domingo en el Zócalo, obedeció a las actividades que tiene encomendadas, declaró ayer la Presidenta Sheinbaum, quien sólo recibió un mensaje de felicitación de su parte el domingo por su primer año de gobierno.

Ayer, por cierto, el funcionario reportó que agentes de las Fuerzas federales detuvieron en Durango a José Luis Delgadillo López, Don José, vinculado a Los Mayos y al Cártel de Sinaloa, que lideraba una célula criminal dedicada a secuestros y tráfico de personas, junto con cinco de sus cómplices, dos de ellos mujeres.

Grupos de policías en activo y jubilados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX realizaron ayer la primera protesta en el Zócalo por la brutal agresión de encapuchados a un centenar de compañeros, algunos de ellos aún hospitalizados.

A eso se suman las pérdidas millonarias en comercios, negocios e inmuebles del Centro Histórico, blancos frecuentes de vandalismo impune.