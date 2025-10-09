Descarta CSP ruptura del T-MEC

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Por ser una ley aprobada en los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista riesgo de ruptura del tratado comercial de esos países, tras la declaración de su homólogo Donald Trump, de que se podrían negociar acuerdos comerciales por separado, lo que, llegado el caso, dijo, requeriría de una muy profunda revisión.

En su conferencia mañanera sostuvo que la revisión formal de ese acuerdo está prevista para el año próximo y que, aunque pueden realizarse reuniones bilaterales, como dijo el mandatario estadounidense durante la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la Casa Blanca, al asegurar que “el tratado se mantiene vigente y en cumplimiento” y cree que “nos va a ir bien, somos muy optimistas”.

Por lo pronto, la Presidenta sostuvo ayer una reunión con empresarios integrantes del Foro Económico Mundial y del propio Foro Internacional, interesados en conocer su Plan México, las oportunidades de inversión en nuestro país y la situación internacional que prevalece, en particular en América del Norte.

Antes de comparecer ante el pleno del Senado, como parte del primer informe presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, también descartó una ruptura en las negociaciones previas a la revisión del T-MEC, que hasta ahora van de conformidad con los tiempos para el inicio formal de su revisión el próximo año.

Los seis mexicanos que formaron parte de la flotilla humanitaria Sumud, detenidos por autoridades de Israel en aguas internacionales cuando iban a ayudar a Gaza, regresaron ayer a esta capital, tras haber padecido tortura física y psicológica del gobierno de ese país. Familiares y centenares de amigos les dieron la bienvenida.

Carlos Ferreyra Carrasco, un periodista excepcional, con limpia y ejemplar trayectoria a lo largo de muchos años en distintos medios nacionales e internacionales, falleció ayer y sus restos serán velados hoy en la funeraria Gayosso de Santa Fe. A sus familiares, nuestras más sentidas condolencias.

Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha logrado reducir la violencia hasta en un 45 por ciento, como parte de la estrategia de seguridad en esa entidad.

Una ocupación de más del 80 por ciento de visitantes espera en la próxima temporada invernal el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, tras la complicada etapa de sargazo, la peor en cinco años, por lo que podrán disfrutar de libre acceso a todas las playas hoteleras, superado ese fenómeno que tanto las afectara en meses anteriores.