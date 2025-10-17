Fórmula 1 México 2025 lanza “Somos parte del vuelo”

A unas semanas de que se lleve a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 de la Fórmula 1, un evento de enorme relevancia internacional que genera ingresos significativos para la capital del país, y para la economía nacional, se presenta la iniciativa “Somos parte del vuelo”, enfocada en la conservación, restauración y manejo forestal del Corredor Biológico de la Mariposa Monarca y de las cuencas del sistema Cutzamala. Esta acción estratégica combina sostenibilidad, innovación tecnológica y participación ciudadana, con el objetivo de reforzar el compromiso ambiental del evento y su contribución a la conservación de uno de los ecosistemas más emblemáticos de México.

Durante el Desfile de Pilotos previo al Gran Premio, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se entregarán 30 mil mariposas de papel semilla a los aficionados, las cuales podrán plantar posteriormente en sus hogares o comunidades, promoviendo la reforestación y la conciencia ecológica. Cada mariposa incluye un código QR que permite a los asistentes acceder a una experiencia de realidad aumentada, generando un vínculo interactivo entre la tecnología y la educación ambiental, y ofreciendo una experiencia inmersiva que refuerza la reputación del México GP como un evento de vanguardia que integra entretenimiento, innovación y responsabilidad social.

La iniciativa “Somos parte del vuelo” también contempla la construcción de un vivero comunitario en el Club Deportivo de Carindapaz, Michoacán, que generará empleo directo para más de 20 mujeres de la región, quienes producirán plantas polinizadoras y ocho mil oyameles que serán reforestados durante 2026, contribuyendo a la compensación de carbono y a la captura de CO2. Este proyecto se realiza en alianza con Ponterra, organización dedicada a restaurar la naturaleza, recuperar la biodiversidad y fomentar el desarrollo de comunidades locales, consolidando así un modelo de colaboración que combina impacto ambiental, inclusión social y desarrollo económico. Con esta acción, el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 no solo refuerza su papel como generador de ingresos significativos, atrayendo turismo, inversión y consumo en la ciudad, sino que también se posiciona como un referente internacional en la integración de iniciativas de sostenibilidad, tecnología y responsabilidad corporativa, demostrando que un evento de gran magnitud puede generar valor económico, social y ambiental de manera simultánea, mientras impulsa la conservación de especies emblemáticas como la Mariposa Monarca y fortalece la imagen de México como un destino de alto impacto en el deporte, la cultura y la innovación.

Adiós a México. Samsung Electronics enfrenta una disputa fiscal millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, que podría obligarla a pagar más de 300 mil millones de pesos, equivalentes a seis años de utilidades de la compañía en el país. La versión de que se iría del país si no llega a un término legal que los deje satisfechos, no es ni lejos de ser absurda, ni broma que presione a las autoridades, la determinación es real. El conflicto se centra en el programa IMMEX, utilizado por Samsung para importar temporalmente insumos y vender productos terminados en México sin volver a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque el SAT sostiene que esta modalidad ha sido aplicada indebidamente, generando presuntas evasiones fiscales. La decisión final de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, será determinante para definir si Samsung mantiene sus operaciones en México o considera trasladarlas a otro país de la región, una medida que podría afectar miles de empleos y la inversión extranjera en el sector manufacturero. Este litigio tiene implicaciones estratégicas de negocio, ya que una resolución desfavorable no solo impactaría directamente en la rentabilidad de Samsung, sino que también podría sentar un precedente para otras empresas que operan bajo el régimen IMMEX y afectar la competitividad del país en la industria exportadora, así como la percepción de México como destino confiable para inversión extranjera.

Voz en off. La próxima semana, Renault México presentará un nuevo producto que refuerza su presencia y cariño histórico en el mercado nacional, en un evento encabezado por el piloto internacional Franco Colapinto. La revelación busca fortalecer la conexión de la marca con los consumidores mexicanos y generar expectativa comercial en torno a sus nuevas innovaciones. La compañía francesa continúa apostando por estrategias bajo el legado de marca y visibilidad en el mercado, consolidando su posición dentro del sector automotriz en nuestro país, todo esto sin olvidar el amor que se le tienes a sus vehículos y al que se le recuerda con cariño el irónico Renault 5, el llamado “Zapatito”, será interesante conocer su nuevo vehículo…