El panismo no quiere convertirse en una oposición fuerte

Durante la elección presidencial de 2018, el panismo y su candidato Ricardo Anaya se equivocaron pues escogieron como rival al PRI, en lugar de confrontarse y responder los golpes lanzados por López Obrador. Era el candidato fuerte, pero los panistas se agacharon y poco pudieron hacer. Hoy va volver a equivocarse el panismo al anunciar su rechazó y que va solo en los comicios legislativos en el 2027.

El panismo dice que se abre a la ciudadanía, que hará una promoción para registrar a muchos ciudadanos, pero nadie ve hoy a ese partido enfrentarse al sistema de Morena y hacer valer el historial del blanquiazul. Nadie le ve tamaños para enfrentarse a los barbaros que gobiernan al país.

No quiere al PRI ni a Movimiento Ciudadano, piensa que puede salir bien librado en las elecciones legislativas, pero nadie le ve tamaños participando solo. El panismo está en manos del Cartel Inmobiliario y tienen pocas ideas para convertirse en una verdadera oposición.

+++

la Cuarta Transformación nos vuelven a restregar su estilo particular de legislar, en forma y fondo. “Queremos que haya una gran discusión, el tiempo que sea indispensable. No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada.” Declaró el Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en relación a la reforma de la Ley de Amparo.

Solo le faltó explicar al diputado Monreal, que los tiempos y ritmos de los procesos legislativos de la 4T, son otros y diferentes a los de antes. Y, en esto, efectivamente, no son iguales.

Porque a partir de que Morena obtuvo, vía interpretaciones retorcidas de la autoridad electoral, el control de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con ficticias mayorías calificadas de sus bancadas, el Congreso Federal se ha convertido en la oficialía de partes del Ejecutivo. Una oficina de trámite para la aprobación de las iniciativas de ley de Palacio, sin revisar, analizar y, muchas veces, sin conocer su contenido, porque la instrucción era y, según se ve, lo sigue siendo ahora, aunque un poco menos rígida, aprobarlas sin modificación alguna.

+++

La que estuvo a un paso de quitarle los reflectores ni más ni menos que al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, con todo y sus ocho horas de grabación de presuntas conversaciones con su legisladora consentida, Andrea Chávez para hablar mal de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue la reconocida gobernadora de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle García que dio sobradas muestras de su incapacidad y la verdad, ya no sabe en qué agujero meterse.

Entonces, no puede uno menos que preguntarse para qué tanto trabajo en reformar la Constitución local, como en su momento ocurrió, para que la exsecretaria de Energía, de origen zacatecano, se reitera, pudiera convertirse en gobernadora. Así, hasta en el partido Morena lo han sopesado, no vale la pena.

Hace unos días y con respecto al “ligero” desbordamiento del Río Cazones, Nahle García se hizo la indignada cuando le preguntaron por qué había cancelado el seguro que expiró en mayo pasado y no lo renovó porque definitivamente ahora hace mucha falta.

No es una cuestión de dinero, dijo visiblemente molesta, palabras más, palabras menos, pero nunca se tomó la molestia la zacatecana, de decir entonces de qué se trataba, más aún porque es bien conocido que la gobernadora en cuestión aprovecha coyunturas especiales para en nombre del ahorro, hacer jugosos y redituables negocios.

+++

Marcelo Ebrard, en su papel de encantador de incrédulos y apaciguador de masas beneficiarias de los bonos del bienestar, afirmó ante el Senado: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, el mismísimo gran jefe del neoliberalismo que AMLO y la 4T dicen odiar) “va a permanecer y va a sobrevivir”

Y no sólo eso, asegura sonriente Ebrard, como el más acertado e infalible pitoniso: ”y atraerá nuevas oportunidades para nuestro país, derivado del reajuste internacional que se vive”.

Sin embargo -quienes no nos dejamos llevar por estos cantos mareadores marcelistas-, sabemos y no podemos olvidar, ni hacer como que no escuchamos lo que dijo Donald Trump hace apenas una semana en la Casa Blanca al conversar con Mark Carney, Primer Ministro de Canadá:

“Podemos renegociarlo… o hacer diferentes tratos”, dijo.

Ahí, el mandatario de EU volvió a quejarse de que México y Canadá no cumplen el T-MEC, y planteó la posibilidad de reemplazarlo por acuerdos bilaterales con sus dos vecinos en la renegociación prevista para 2026.

El mandatario bien sabe que el T-MEC trae grandes beneficios y representa el flujo comercial más importante en el mundo… pero justamente por eso amenaza con cancelarlo, para obtener más beneficios para EU.

+++

Nadie puede negar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el aliado más cercano de Donald Trump en la región. Al norteamericano le encantaría que otros mandatarios fuesen un clon del salvadoreño.

De ahí que lo dicho por el presidente de El Salvador hace unos días podría ser más bien un mensaje desde Washington: “mientras en México la presidenta Claudia Sheinbaum apoya a dictadores (Díaz-Canel, en Cuba; Nicolás Maduro, en Venezuela; y Daniel Ortega, en Nicaragua) yo limpio El Salvador de Pandillas… y lo hago mientras usted protege a políticos ladrones en México y apoya a dictadores. No me venga a hablar de democracia cuando su Gobierno encubre irregularidades”, afirmó el salvadoreño.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx