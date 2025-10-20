Se organizan ayuda damnificados

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante la demora en recibir ayuda oficial, sea por imposibilidad debido al aislamiento en que quedaron varios poblados por derrumbe de puentes o tramos de caminos y carreteras que siguen intransitables, grupos de damnificados y organizaciones sociales decidieron unirse para ayudarse, mientras grupos de migrantes que trabajan en Estados Unidos comenzaron a reunir aportaciones para enviar ayuda a sus pueblos y comunidades.

Habitantes de Poza Rica, uno de los municipios de Veracruz más arrasados por el desbordamiento de ríos, que siguen viviendo en calles y casas llenas de lodo, a pesar de brigadas de limpieza por parte de elementos del Ejército, decidieron crear sus propios centros de apoyo para la distribución de víveres, agua y herramientas, y llevarlas hasta las partes más aisladas de ésa y otras zonas, en medio de quejas de que la ayuda oficial ofrecida sigue sin llegarles, a pesar de las varias visitas de funcionarios federales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En mensaje a países que no hacen nada, o lo suficiente, para detener la producción y tráfico de drogas que llega a su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Gustavo Petro, su homólogo de Colombia, al que tildó de “líder de drogas ilegales” y le recomendó que mejor cierre las operaciones de éstas a su país, o lo hará él, y anunció que reducirá la ayuda económica a ese país.

El mandatario colombiano respondió que Trump está engañado de sus logias y asesores y que antes de acusaciones y amenazas, debe saber “en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, y de paso acusó al gobierno de EU por la muerte de al menos 29 personas por los ataques a embarcaciones en aguas internacionales que zarparon de Venezuela presuntamente con drogas.

Más tardó la dirigencia del PAN en poner fin a su alianza electoral con el PRI, que la estatal de Nuevo León en anunciar que la mantendrá, lo que obligó a Santiago Taboada, secretario de Acción Política, a aclarar que ésa será decisión del CEN blanquiazul.

Nuevos recorridos de la Presidenta Sheinbaum por zonas afectadas en el refugio temporal de El Carrizal, y tambén por Patla y Pantepec, acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. También recorrió municipios dañados de Hidalgo, con el mandatario estatal, Julio Menchaca.

Ahora fue la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, a la que el Cártel Jalisco Nueva Generación le pidió no amedrentarse por el Cártel de Sinaloa, que la semana pasada lanzó un ataque con drones y explosivos a esa sede, como parte de la disputa que ambos sostienen por extorsiones al sector pesquero de Ensenada.