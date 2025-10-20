Se organizan ayuda damnificados

Ante la demora en recibir ayuda oficial, sea por imposibilidad debido al aislamiento en que quedaron varios poblados por derrumbe de puentes o tramos de caminos y carreteras que siguen intransitables, grupos de damnificados y organizaciones sociales decidieron unirse para ayudarse, mientras grupos de migrantes que trabajan en Estados Unidos comenzaron a reunir aportaciones para enviar ayuda a sus pueblos y comunidades.
Habitantes de Poza Rica, uno de los municipios de Veracruz más arrasados por el desbordamiento de ríos, que siguen viviendo en calles y casas llenas de lodo, a pesar de brigadas de limpieza por parte de elementos del Ejército, decidieron crear sus propios centros de apoyo para la distribución de víveres, agua y herramientas, y llevarlas hasta las partes más aisladas de ésa y otras zonas, en medio de quejas de que la ayuda oficial ofrecida sigue sin llegarles, a pesar de las varias visitas de funcionarios federales.
En mensaje a países que no hacen nada, o lo suficiente, para detener la producción y tráfico de drogas que llega a su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Gustavo Petro, su homólogo de Colombia, al que tildó de “líder de drogas ilegales” y le recomendó que mejor cierre las operaciones de éstas a su país, o lo hará él, y anunció que reducirá la ayuda económica a ese país.
El mandatario colombiano respondió que Trump está engañado de sus logias y asesores y que antes de acusaciones y amenazas, debe saber “en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, y de paso acusó al gobierno de EU por la muerte de al menos 29 personas por los ataques a embarcaciones en aguas internacionales que zarparon de Venezuela presuntamente con drogas.
Más tardó la dirigencia del PAN en poner fin a su alianza electoral con el PRI, que la estatal de Nuevo León en anunciar que la mantendrá, lo que obligó a Santiago Taboada, secretario de Acción Política, a aclarar que ésa será decisión del CEN blanquiazul.
Nuevos recorridos de la Presidenta Sheinbaum por zonas afectadas en el refugio temporal de El Carrizal, y tambén por Patla y Pantepec, acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. También recorrió municipios dañados de Hidalgo, con el mandatario estatal, Julio Menchaca.
Ahora fue la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, a la que el Cártel Jalisco Nueva Generación le pidió no amedrentarse por el Cártel de Sinaloa, que la semana pasada lanzó un ataque con drones y explosivos a esa sede, como parte de la disputa que ambos sostienen por extorsiones al sector pesquero de Ensenada.