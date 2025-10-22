Cuatro cosas por las que funcionaba FONDEN

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

A diferencia de otros eventos catastróficos, tanto en el caso de los huracanes Otis y John en la costa de Guerrero, así como en las recientes tormentas que impactaron en la zona centro-golfo, es notoria la falta de maquinaria pesada y camiones para remover escombros. No es casualidad que durante la existencia del Fondo de Desastres Naturales, siendo su último director el multicitado —y no para bien— José María Chema Tapia, tenía mecanismos claros de operación: por ejemplo, casi de inmediato entraban en operación trascabos y brigadas de camiones volqueteros para atender los daños de los meteoros Ingrid y Manuel sobre Acapulco.

Mientras Chema Tapia andaba de fiesta en Las Vegas en pleno desastre acapulqueño, el Fonden tenía cuatro factores que permitían el funcionamiento de ese fideicomiso que, entre 2014 y 2015, canalizó 4,466.3 millones de pesos para atender los efectos de 25 eventos de lluvias severas, un sismo y una inundación costera. Que el entonces funcionario del gobierno de Enrique Peña se diera buena vida, que desilusionado del tricolor fuera candidato de Morena-Partido Verde y se hiciera de bonitas propiedades, es otra cosa…, pero entregó al gobierno obradorista una bolsa de 59 mil milloncitos de pesos, mientras que sólo aplicaron 21,375 millones en los daños de Otis y Manuel en el pasado sexenio.

De hecho, el Fonden funcionaba porque 1) contaba con recursos reales dispuestos desde el Presupuesto de Egresos de año con año; 2) poseía reglas claras para su activación conforme métricas probadas; 3) constaba de acuerdos específicos entre la Federación —a través de la Secretaría de Gobernación— con los gobiernos estatales y municipales a partir del Atlas Nacional de Riesgos.

Por lo tanto, su funcionamiento como entidad interinstitucional no dependía de una sola persona para su activación o para que pudiera disponer de recursos inmediatos.

Durante la administración de Peña, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones y recomendaciones por 2 mil millones de pesos. La mayoría de las observaciones fueron solventadas y en 2019, previo a su desaparición, las observaciones bajaron a 189 millones de pesos.

Ese fondo no era una maravilla, poseía fallas y problemas de coordinación en momentos críticos, pero actuaba con rapidez.

Festinan en falso vísperas en concurso Capufe. Muy orondos ayer aparecieron los representantes de Kapsch Trafficcom y Controles Electromecánicos porque se declaró nulo el fallo emitido el 31 de julio pasado, con la indicación clara de que cliente convocante para el pago electrónico de peajes, o sea Caminos y Puentes Federales que dirige Rubén Arturo Hernández Bermúdez, “adopte las medidas correctivas y preventivas necesarias, para que en futuros eventos que realice, no se presenten casos como el que nos ocupa”, señaló Fabiola Bella, jefa de responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la paraestatal.

Esto, lejos de lo que quieren hacer creer tanto los representantes de Juan Zamakona y de Manuel Rodríguez Arregui —de que ya le quitaron el contrato a su rival Offi Store—, sólo se trata de la aceptación oficial de dos errores de fácil resolución explicados en los amplios oficios —136 páginas cada uno— cometidos por los organizadores de Capufe: 1) que en las pruebas técnicas en plazas de cobro de peaje, Capufe no mostró debidamente las bitácoras donde los representantes de Offi Store llegaron con antelación a la hora citada (a las 8:30 y no a las 9, por ejemplo); 2) que Capufe no explicó a detalle técnico la diferencia entre una oferta en 0 pesos con otra de 1 peso en adelante, diferencia que le permitió a Offi Store ganar al cotizar el precio por reposiciones de equipo y mantenimiento preventivo conforme a las bases de licitación… cosa que sus oponentes evitaron cotizar de manera extraña.

Es obvio que la empresa ganadora impugnará esa determinación. O sea que aún va para largo la pugna por el contrato de telepeaje en 18 tramos carreteros. Y quienes andan hoy festejando, es como si celebraran San Valentín antes del Halloween.

Ebrard cierra filas… con pastel de cumpleaños. La semana próxima se vence la vigencia del T-MEC y de los 90 días de gracia para la aplicación de aranceles de castigo a México previstos por el Gobierno de Donald Trump. Dada la situación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió ayer con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde planteó tomar una posición de Estado (no de partido, no de ideología) ante una renegociación que está cuesta arriba.

En la reunión, encabezada por Kenia López Rabadán y Ricardo Monreal, Ebrard reiteró su confianza en que el acuerdo trilateral sobrevivirá al punto que en los próximos 7 días expondrá soluciones a las 53 observaciones no arancelarias por las que la USTR considera que Estados Unidos debe evitar sentarse a la mesa. Ebrard anunció que viajará la próxima semana a la cumbre de la APEC a fin de lograr un acuerdo de inicio de negociaciones con sus pares estadounidenses.

Y bueno, previo a la comparecencia legislativa, le llevaron pastel por su pasado onomástico.

Xignux vende GE Vernova. Con un valor de 5,275 millones de dólares, Xignux, de Juan Ignacio Garza Herrera, dio a conocer que el conglomerado de origen en Nuevo León —con casi 70 años de existencia— venderá a GE Vernova 50% de su participación en Prolec GE, fabricante de transformadores eléctricos, conformada por un joint venture entre Xignux (50%) y GE Vernova (50%).

La operación fortalece a Xignux y consolidará su liderazgo en empresas del sector energético y alimentos como Viakable, Qualtia con sus marcas Zwan, Kir, Caperucita, BYDSA con botanas Encanto y Leo.

Es así como, tras un ciclo exitoso, Xignux da un paso estratégico que consolida los logros, y ahora se enfoca a negocios con potencial de crecimiento en su visión hacia 2030.