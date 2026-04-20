› Greer, en la Terminal 2

Muchas miradas están puestas en la segunda ronda bilateral de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC. Anoche llegó a la Terminal 2 del AICM el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y fue recibido directamente por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien además de su anfitrión será su contraparte por el lado de México en estos días. Nos adelantan, por lo pronto, que el funcionario estadounidense será tratado con todas las muestras de cortesía que el caso amerita, pero del lado mexicano también habrá calibración fina de señales políticas y humores que pudieran tener incidencia mayor a la hora de los acuerdos. Se tiene previsto que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo reciba en Palacio Nacional. Reglas de origen, sector automotriz, acero, aluminio y sector agropecuario, presiones arancelarias, hay una vastedad de temas a seguir y en esto está en gran medida también el sector empresarial. Hay quien considera que Washington no viene a escuchar sino a tratar de fijar condiciones. Ya se verá si es así.

› Y Alto Comisionado, en el Zócalo

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Y hablando de visitas el que ayer anduvo en el mismísimo Zócalo fue Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ayer inició una visita a México en la que tendrá múltiples reuniones con organizaciones civiles, víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y, por supuesto, con funcionarios del Gobierno, la más importante de ellas con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer mismo, Türk tuvo uno de sus primeros encuentros con agrupaciones y colectivos, los cuales si bien reconocieron que ha habido avances también le presentaron una lista de pendientes. La visita se realiza, nos recuerdan, cuando aún están frescos los cuestionamientos del Gobierno federal al informe del Comité de la ONU en materia de desaparición forzada. Türk, por lo pronto, difundió un video caminando por las calles del primer cuadro en el que destaca su presencia aquí: “México es un país del G-20, tiene una gran influencia en el mundo y vamos a discutir temas globales, regionales y nacionales, y con entusiasmo de que eso suceda”. Pendientes.

› Golpe en Puebla

Relevante, nos comentan, la captura de Roberto “N”, alias El Bukanas, considerado como uno de los artífices históricos del robo de combustible, ocurrido ayer en Puebla. Fue en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la de la Defensa, la de Marina y la Guardia Nacional, del lado federal, y la fiscalía general del estado de Puebla, por la parte estatal, que se efectuó la captura del sujeto y de seis integrantes de su banda. A El Bukanas se le liga no sólo con huachicol, sino también con secuestros, narcomenudeo, extorsión y homicidios, de hecho la orden de captura que pesa en su contra es por este último delito. La zona en la que tenía mayor influencia era la conocida como triángulo rojo, en donde se encuentran los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Tecamachalco. En la acción que derivó en su aprehensión, fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9 milímetros, cartuchos útiles y una camioneta GMC, lo que da cuenta de que también tenía poder de fuego.

› Accidente letal en la sierra

Lamentable, nos comentan, el accidente automovilístico en el que perdieron la vida el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes, un policía ministerial y dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos cuando, se ha informado, realizaban un operativo para desmantelar dos narcolaboratorios ubicados en la zona serrana de los municipios de Guachochi y Morelos. “El vehículo… parece ser que derrapó en alguna zona, y se cayó por un barranco, estallando la camioneta”, detalló el fiscal estatal César Jáuregui, quien dio cuenta de que los funcionarios de la embajada hacían labores de entrenamiento como parte de un intercambio permanente entre el estado de Chihuahua y autoridades estadounidenses. Sobre estos hechos ocurridos la madrugada del sábado ayer se pronunció el embajador Ronald Johnson. “Lamentamos profundamente la trágica pérdida. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”. Ahí el dato.

› Objeciones y más objeciones

Y siguen surgiendo objeciones al proceso de designación de tres nuevos consejeros del INE. Y es que ahora fue la organización Observatorio Electoral 2026 la que cuestionó la opacidad del proceso que, a su juicio, puede derivar en la “captura” del órgano electoral. Es sabido que este grupo lo conforman, entre otros, los ministros en retiro José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, además del constitucionalista Diego Valadés y el especialista en la materia electoral Jorge Alcocer. “La total discrecionalidad con la que ha decidido en cada etapa de este proceso, entendida como falta de razonamientos y valoraciones que motiven sus determinaciones sobre las personas que avanzan a la siguiente fase y quienes fueron eliminadas, nos obliga a alertar a la sociedad sobre el riesgo inminente de que al Consejo General del INE sean llevadas tres personas a quienes distinguirá su lealtad al Gobierno y al partido Morena”, han señalado. Por lo pronto, la designación se acerca a su etapa final, cuando queden integradas tres quintetas a partir de una lista de 50 finalistas ya dados a conocer.

› Entre algodones al PT y al PVEM

Y entre quienes siguen de cerca los movimientos que se dan en Morena, nos cuentan que cada vez les queda más clara la idea de que Citlalli Hernández llega ondeando una bandera blanca monumental para que la puedan ver los partidos Verde y del Trabajo a kilómetros de distancia. Parece ser que la etapa de las fricciones que surgieron por la rebeldía de esos partidos de no respaldar iniciativas electorales relevantes irán quedando atrás. Más bien todo parece indicar que de lo que ahora se trata es de traer la relación tanto con el partido que comanda Alberto Anaya, como el que está al mando de Karen Castrejón, entre algodones. Incluso en casos como los de San Luis Potosí, en donde cada vez es menor, si no es que ya nula, la posibilidad de que la alianza cuatroteísta pueda darse rumbo a la gubernatura, se buscará llevar la fiesta en paz. Habrá proceso, aspirantes y elección de candidato o candidata del guinda, pero a algunos les da la impresión de que ahí como que ya hasta se dan señales de que se entregará la plaza al verde. Ya se verá si al final tienen razón. Por lo pronto, atentos.