Imperante, la violencia en el país

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras la ejecución del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, abundan explicaciones oficiales, al mismo tiempo que crecen consternación e indignación, no sólo dentro sino fuera de Michoacán, a nivel nacional e internacional, ante el cada vez más alarmante dominio de los cárteles a lo largo y ancho de un mayor número de alcaldías de entidades federativas, sin que los operativos estén dando resultado para combatirlos y acabar con tanta violencia.

Ejemplo de ello es Sinaloa, que desde hace un año es escenario de sangrientos enfrentamientos, asesinatos, saqueos y desapariciones por la declarada guerra de grupos del mismo cártel de ese estado, pero no es el único en esa situación que se extiende por Michoacán mismo. Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, las Baja Californias, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, en donde, como ha quedado claro, los grupos criminales mantienen controlados a decenas de municipios, regiones y comunidades.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Mensaje de la Corte a la IP

Entre ofrecimientos de que no habrá impunidad en el caso del alcalde Carlos Manzo, ni en el del líder limonero Bernardo Bravo, y de que se investigarán hasta su esclarecimiento, como en los de otros alcaldes y alcaldesas; legisladores, periodistas, influencers y buscadoras asesinadas por grupos criminales, los habitantes de Uruapan y otros municipios michoacanos, con indignación y luto, llevaron a cabo marchas y enfrentamientos con policías.

Omar García Harfuch, titular de Seguridad y del Gabinete, informó que se trabaja con la estrecha colaboración de la Fiscalía de Michoacán, y dijo que no hay indicio de que policías municipales, que brindaban protección a Manzo, hayan tenido vínculo alguno con la delincuencia organizada, y confirmó que uno de ellos abatió al homicida.

La Presidenta Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su gobierno y aseguró que “la guerra contra el narco de Felipe Calderón llevó la violencia a Michoacán”, la misma que el sexenio pasado y al inicio del actual arreciara, sin que las acciones para enfrentarla lograran frenarla ya que, al contrario, se fortaleció con “abrazos no balazos”.

Por cierto, la cadena NBC reportó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump “estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano”, como expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Cita declaraciones de dos actuales funcionarios y dos que lo fueron que tuvieron conocimiento de ello, que el objetivo no es socavar al gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Oootra “herencia” de AMLO: el Gobierno de Perú rompe relaciones con México, por asilar a la exprimera ministra de ese país, Betssy Chávez, exjefa del gabinete del golpista expresidente Pedro Castillo, que está preso.