Trump reconoce la derrota

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los recientes resultados electorales en Estados Unidos han dado un cambio al péndulo. El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, demócrata, muy carismático, con poca experiencia política, nacido en Uganda, se dice socialista y es musulmán. También apoya la causa palestina.

Nueva York es considerada la ciudad con más musulmanes en Estados Unidos, con el 9 por ciento de la población, y también con una alta comunidad judía que puede sentirse vulnerable ante el apoyo de su alcalde a Palestina.

Mamdani será el alcalde más joven de la ciudad desde 1982; recordemos que Nueva York es la más poblada de Estados Unidos, con 8.3 millones de habitantes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se aplican al Plan Michoacán

Este hombre se llevó más del 50 por ciento de los votos y su rival más cercano fue el demócrata y ahora candidato independiente, Andrew Cuomo, quien ya había estado al frente de Nueva York como gobernador, mientras que el candidato republicano apenas logró el 7 por ciento de los votos.

El triunfo de Mamdani genera preocupación al gobierno de Israel que, incluso, señaló que la comunidad judía deberá salir de la ciudad.

En New Jersey y Virginia la disputa fue por la gubernatura y, en ambas, los demócratas ganaron. Hay que recordar que esta elección puede sentar un precedente, ya que Virginia es un estado clave en las elecciones presidenciales.

La nueva alcaldesa de New Jersey, Mikie Sherrill, una expiloto naval, ganó con un amplísimo margen, con 57 por ciento de los votos, al republicano Jack Ciattarelli, quien durante la campaña recibió el respaldo de Donald Trump, el cual no fue suficiente para arrebatarle Nueva Jersey a los demócratas, quienes han gobernado ese estado desde hace 50 años.

Mientras que en Virginia ganó una exagente de la CIA, Abigail Spanberger, quien superó a su rival republicana Winsome Earle-Sears. En este estado es la primera vez que una mujer estará a cargo.

También Ghazala Hashmi será la primera mujer india-estadounidense elegida como vicegobernadora de Virginia.

En California, esta elección era muy importante porque lo que estaba en juego era la recomposición del Congreso.

Con la llamada Proposición 50, cuyo nombre oficial es Ley de Respuesta al Fraude Electoral, los californianos aprobaron la creación de nuevos distritos electorales, es decir, modifica la forma y composición de los distritos actuales de forma temporal, durante tres ciclos electorales, hasta 2030.

Modificar la composición de los distritos electorales podría significar un cambio importante en las próximas elecciones presidenciales.

DEMÓCRATA SUPERA A REPUBLICANOS

ZOHRAN MAMDANI gana la alcaldía de NY, EU, el pasado 4 de noviembre. ı Foto: Reuters

En Pensilvania, otro estado clave de los denominados bisagra, los electores votaron sobre la retención de tres jueces demócratas de la Corte Suprema estatal, una decisión clave para definir el futuro judicial del estado en temas como derechos electorales, aborto y redistribución de distritos, y el fiscal repetirá en el cargo.

En Texas votaron sobre las 17 enmiendas a la Constitución estatal, algunos cargos locales y una banca en el Congreso.

Entre las modificaciones más importantes, se aprobó la enmienda constitucional que exige la ciudadanía estadounidense para votar en el estado, es decir, si no eres estadounidense, no puedes salir a votar.

El nuevo alcalde de Pittsburgh es Corey O’Connor, del partido demócrata.

Mientras que otra demócrata, Mary Sheffield, se convirtió en la primera mujer en ganar la alcaldía de Detroit.

El demócrata Andre Dickens fue reelecto como alcalde de Atlanta, asegurando un segundo mandato consecutivo.

Y Aftab Pureval, también demócrata, se convirtió en alcalde de Cincinnati, venciendo a Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente JD Vance.

Evidentemente, el presidente Donald Trump no está nada contento con el triunfo demócrata en estas elecciones, pero sí hay que reconocerle que se portó democráticamente reconociendo el triunfo electoral. Esto no define el futuro político de Estados Unidos, pero sí muestra que el mapa se puede modificar.

Pero también, el presidente de los Estados Unidos manifestó que los resultados representaban una pérdida de “soberanía” para Estados Unidos, sobre todo tras el triunfo del demócrata Zohran Mamdani en Nueva York.

Ante la elección de la demócrata Mikie Sherrill en Nueva Jersey, Trump advirtió que esa victoria implicaría “alto crimen, precios de energía por las nubes” si se elegía a la candidata demócrata.

Todo esto sucede cuando la popularidad de Donald Trump, que se encontraba en niveles muy altos, ha disminuido. Un sondeo de Reuters/Ipsos de este mes de octubre de 2025 indicó que la aprobación era de 40 por ciento, con una desaprobación del 57 por ciento.

Y también ha influido notoriamente el cierre de gobierno que ha afectado a los ciudadanos y que, desde la Casa Blanca, se culpa al Congreso demócrata.

La realidad es que el partido demócrata se llevó la victoria en medio de un ambiente político muy complicado, debido a que, en el Capitolio, los senadores no han podido ponerse de acuerdo para liberar los recursos del presupuesto del año fiscal, que ya está en curso y que perjudica las actividades en las oficinas de gobierno.

Entre los programas que ya se ven afectados están los de la entrega de alimentos para personas de escasos recursos. Ante la falta de acuerdos, los gobiernos estatales han tenido que solventar estos gastos que no tenían presupuestados.

Los republicanos tienen control en ambas cámaras del Congreso; sin embargo, no tienen los 60 votos necesarios en el Senado para aprobar una Ley de Gastos sin el respaldo de los demócratas.

Un “cierre de la administración” o “cierre del gobierno” es una situación en la que éste suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como esenciales.

No es la primera vez que hay un cierre en el gobierno estadounidense, pero este cierre de gobierno ya lleva casi 40 días.

El péndulo político, por lo menos en esta elección en Estados Unidos, ha dado un giro totalmente al lado contrario.

En política nada está definido, pero hay que reconocerle a Donald Trump que, a diferencia de cuando perdió las pasadas elecciones, en éstas ha reconocido el triunfo del contrario.