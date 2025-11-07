Confianza empresarial (3/3)

Vimos, en los dos anteriores Pesos y Contrapesos, como, en los dos últimos años, ha bajado la confianza empresarial, en general (de 54.6 puntos en octubre de 2023, a 51.50 en octubre de 2024, y a 48.0 en octubre pasado), y, en lo particular, para invertir directamente (de 44.2 puntos en octubre de 2023, a 34.8 en octubre de 2024, y a 30.2 en octubre pasado), lo que originó un decrecimiento de la misma (en agosto sumamos 12 meses de crecimiento negativo, 5.54% en promedio mensual), lo que ocasionó un menor crecimiento de la economía (3.63% durante los tres primeros trimestres de 2023; 1.47% durante los tres primeros de 2024, 0.53% durante los tres primeros de 2025), medido por la producción de bienes y servicios.

¿Cuál es la manera correcta de aumentar la confianza empresarial para invertir directamente en la producción de satisfactores, la creación de empleos y la generación de ingresos, lo que ocasiona mayor crecimiento de la economía? Haciendo valer el estado de Derecho, que en este caso implica respetar (de parte del gobierno), y hacer respetar (al resto de los ciudadanos), todos los derechos, de todos los empresarios, todo el tiempo, derechos que son, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo. Se llama, en el sentido institucional del término, economía de mercado.

Esos derechos, en México, no están plenamente reconocidos, puntualmente definidos, jurídicamente garantizados, por lo que hacen posible (posibilidad que, ¿afortunadamente?, no se ha concretado), los artículos 25 y 28 constitucionales. El 25: la planificación gubernamental de la economía, contraria a la libertad individual. El 28: la expropiación de los medios de producción, contraria a la propiedad privada.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La violencia del Padre Pistolas

Si no hay estado de Derecho, respeto a todos los derechos, de todos los empresarios, todo el tiempo, ¿cómo puede convencérseles para que inviertan directamente? Otorgando algunos privilegios, a algunos empresarios, por algún tiempo, desde adjudicaciones directas, pasando por concesiones monopólicas y subsidios, hasta exenciones tributarias. Se llama capitalismo de compadres, a partir del cual se integra la cúpula del poder, compuesta por políticos y empresarios, con mayor rotación de los primeros que de los segundos.

¿Qué tanto capitalismo de compadres hay en México? Según el Índice de Capitalismo de Compadres, de The Economist, disponible hasta 2023, este fue el lugar de México, en materia de crony-capitalism, entre 45 países (primer lugar, más capitalismo de compadres, último lugar, menos). 2014, 6° lugar. 2016, 8°. 2019, 9°. 2021, 6°. 2023, 5°. Según este índice, México es uno de los países con más capitalismo de compadres, más en 2023 (5° lugar), que en 2019 (9° lugar).

¿Cuál es la manera correcta de incrementar la confianza de los empresarios para invertir directamente? ¿Con el gobierno garantizando todos los derechos, de todos los empresarios, todo el tiempo (economía de mercado en el sentido institucional del término, estado de Derecho)? ¿Con el gobierno concediendo ciertos privilegios, a ciertos empresarios, por cierto tiempo (capitalismo de compadres, estado de chueco)?

La primera, que en México no existe, no la segunda, que en México sí existe.