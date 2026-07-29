• La empresa del examen se defiende

Y es la UNAM la que corre contra reloj para tomar decisiones en torno a la revelación basada en estudios estadísticos, de que en el examen de admisión a licenciatura hubo alumnos que pudieron haber hecho trampa. Y llamó la atención que la empresa Territorium, proveedor tecnológico de la máxima casa de estudios que se encargó de la aplicación del examen en línea solicitara audiencia para colaborar con la comisión técnica. Como era de esperarse, ha defendido su trabajo. Pero al hacerlo, ha apuntado que la integridad de una evaluación de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica, sino de la coordinación de dos componentes: seguridad tecnológica y seguridad académica. Y sobre esta última anotó que “protege el contenido del examen mediante prácticas, como la construcción de versiones equivalentes, la distribución y aleatorización de reactivos, la variación de su orden y el control de su exposición entre distintos grupos horarios y jornadas”. Bastante ha dicho con eso, nos comentan.

• “Quieren disciplinar a quien no se arrodille”

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Nos anticipan que tendrá momentos ríspidos la propuesta Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sobre la que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —dependiente hoy del Gobierno— inició una consulta. En la oposición, nos dicen, de inmediato se han prendido todas las alertas sobre el trasfondo autoritario en el que, sostienen, recae el planteamiento, el cual a su juicio conducirá a silenciar la crítica. “Morena trae el autoritarismo en el ADN. Quieren disciplinar a todo aquel que no se les arrodille”, ha señalado el senador priista Manuel Añorve. “Hay que decirlo con todas sus letras: así empezaron las dictaduras”, refirió por su lado el panista Jorge Triana. Pero nos piden centralmente no perder de vista el señalamiento del organismo que aglutina a las empresas de radio y televisión, la CIRT, que alertó sobre la ambigüedad de algunos de los puntos de la norma. “Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir”, ha referido. Pendientes.

• May en área fifí

Y el que entró ayer por la puerta grande a la lista de políticos de Morena que vuelan en primera clase fue el gobernador de Tabasco, Javier May. Nos dicen que el mandatario estatal se puso de pechito para que una fuerte rival política, Lorena Beaurregard, lo exhibiera en las benditas redes de lo más sonriente, en un asiento de la llamada clase Premier. “Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista”, refiere en la grabación la priista, mientras entabla una discusión con May no de mucha altura porque, nos dicen, derivó en descalificativos. Es cierto que en Tabasco se han venido reduciendo los indicadores de pobreza, gracias a los programas sociales del Gobierno federal; sin embargo, se calcula que aún 6.5% de los habitantes está en pobreza extrema y que 39% padece pobreza laboral, es decir, con lo que gana no le alcanza para adquirir la canasta básica. Nos señalan, por ello, que lo ideal hubiera sido que el góber no hubiera aceptado el “ascenso” que, aseguró, fue lo que lo llevó al asiento donde fue pillado. Tras conocerse el video declaró que una vez que acabe su encargo se retirará. Aunque eso será hasta el 2030. Uf.

• Los indicadores de Rubalcava

Y fue el director del Metro, Adrián Rubalcava, el que, nos comentan, ayer reveló indicadores que dan cuenta de mejoras relevantes que está teniendo el servicio del sistema de transporte. Estos datos revelan un antes caracterizado por un déficit de trenes, infraestructura deteriorada, escaleras eléctricas fuera de servicio, subejercicios presupuestales, tiempos prolongados para atender incidentes y comercio desordenado en estaciones, y un después en el que todas esas deficiencias están siendo atendidas. Había, por ejemplo, un subejercicio de más de 4 mil millones de pesos, resultado de un desorden administrativo que impedía adquirir oportunamente refacciones para el mantenimiento de las unidades, lo cual se está subsanando con esquemas de contratos multianuales. En cuanto a seguridad, actualmente ya hay 5 mil 600 elementos en cuatro sectores y supervisión por líneas y estaciones, binomios caninos, policías encubiertos y presencia permanente en andenes y torniquetes, con lo que las carpetas de investigación por robo dentro del Metro pasaron de 4.84 a 2.84 cada día. ¡Qué tal!.

Cruje alianza Morena-PT

Fuerte, nos hacen ver, la batalla fratricida que tiene lugar en Baja California entre el Partido del Trabajo y Morena rumbo a la definición de quien será el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía y a la postre candidato a gobernador por parte de la 4T. Es sabido que Jaime Bonilla, a quien el PT ha dado la potestad de decidir sus destinos en la entidad, mantiene un veto a la senadora con licencia Julieta Ramírez, a la que se asocia con el actual gobierno estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila. “El PT no aceptará ir con Morena llevando como candidato o candidata impuesto”, ha dicho. Esta situación de tensión que se ha expresado también en la elevación de audios y videos ya provocó un llamado de atención por parte de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien pidió “que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente este desencuentro que tienen los dos compañeros de Baja California ya tiene un tiempo. Pero nosotros llamamos a que haya respeto y unidad. La unidad por la transformación es prioridad”. Atentos.

Golpe al Cártel de Sinaloa

Relevante captura, nos comentan, la que se dio ayer en Mazatlán, de Adrián “N”, alias El 20, quien es señalado como jefe regional del Cártel de Sinaloa, y es acusado de participar en ataques al Ejército. Uno de los casos fue durante una refriega que ocurrió el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán —la cual tuvo como saldo la muerte de cinco militares— mientras que en los años 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a instalaciones y fuerzas del Ejército durante las operaciones para detener a Ovidio Guzmán. Derivado de trabajos de inteligencia militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública de Sinaloa, realizaron una operación de precisión en la localidad de Villa Unión, refirió la Defensa anoche. No fue la única captura, también se realizó la de Gabriel “N” alias El Gabito, a quien se vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera el pasado 23 de enero, y con la desaparición de cuatro turistas procedentes del Estado de México en el mes de febrero. Ahí el dato.