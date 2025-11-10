Francia investiga TikTok por incitar al suicido a menores de edad

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Autoridades francesas investigan a la red social TikTok por el uso de un algoritmo para promover contenidos que fomentan la depresión, las autolesiones y el suicidio.

Plataformas digitales como TikTok se han vuelto las principales fuentes de información para jóvenes que buscan respuestas en temas tan complejos como la salud mental. Materiales hechos por personas sin conocimiento médico ponen en riesgo a millones de adolescentes que consumen estos contenidos.

De acuerdo con un estudio de Amnistía Internacional en Francia, hay evidencias de que tras unas horas de uso, esa plataforma de videos va enredando a los usuarios interesados en temas de salud mental, en un laberinto de contenidos que hablan sobre la depresión y la tristeza.

Una vez enganchados en esos contenidos, el algoritmo termina por recomendar videos que fomentan a las autolesiones y el suicidio como método de escape. Imaginemos lo que sería ver este tipo de contenidos en una etapa tan sensible como la adolescencia, cuando la inseguridad y el bullying son comunes entre los menores y hay una carencia de cultura sobre la importancia de la salud mental.

Tras los resultados del estudio “Dragged into the Rabbit Hole” (Arrastrado a la madriguera del conejo), Amnistía internacional alerta que TikTok no hace lo suficiente para frenar la visualización de contenidos peligrosos, dando prioridad a la adicción que genera su plataforma y en contra de los derechos a la infancia.

En Francia ya ha tenido consecuencias el consumo de estos contenidos peligrosos para menores de edad y es así como inició la investigación de las autoridades tras una demanda interpuesta por 8 familias francesas; así como una investigación previa del parlamento francés sobre el impacto psicológico en los niños y niñas que utilizan dicha red social.

TikTok ha rechazado las acusaciones y argumenta que cuenta con más de 50 funciones y ajustes predeterminados para apoyar la seguridad y el bienestar de los adolescentes, y que cada nueve de diez contenidos que infringen la ley son retirados de su plataforma.

Sin embargo, no parece suficiente, según los legisladores franceses que debaten la regulación de las redes sociales, hay un submundo de contenidos que ponen en riesgo a los menores de edad.

No es solo el riesgo qué hay detrás de los temas relacionados con la salud mental lo que se puede encontrar en estas redes sociales. Hay mucha desinformación acumulada en las pantallas de los teléfonos inteligentes que ponen en riesgo a los usuarios.

La brigada de ciberdelincuencia de la Policía de París investiga a TikTok por los posibles delitos de “propaganda de productos o métodos utilizados para quitarse la vida” y el hecho de permitir transacciones ilícitas vinculadas al crimen organizado.

La ignorancia de los padres respecto a estas redes sociales digitales son un elemento más que deja a los menores a merced de los algoritmos que buscan que los usuarios estén el mayor tiempo posible visualizando los videos compartidos en su plataforma.

Veremos en qué termina esta investigación que pone en descubierto una riesgosa práctica cada vez más común entre adolescentes con problemas de salud mental y, lo más preocupante es que en México poco se habla de esto.

