Nuevo plan para pacificar Michoacán

En el Patio Central de Palacio Nacional, no en el Salón de la Tesorería de sus habituales conferencias mañaneras, en presencia de los miembros de su gabinete que tendrán tareas específicas, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión de 57 mil millones de pesos, para la “atención de las causas” que se pondrá en marcha en ese estado, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, al que relevó su valiente viuda, Grecia Quiroz.

De ese Plan, que constará de 12 ejes con más de un centenar de acciones, hablaron los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, Agricultura, Energía y Bienestar, para una tarea conjunta y acciones inmediatas que en materia de seguridad emprenderán los tres primeros, quienes tendrán la responsabilidad no sólo de pacificar ese violento estado, sino de dar con sus principales responsables, que, como bien lo señalara la alcaldesa de Uruapan en su visita a Palacio Nacional, “todos saben quiénes son y dónde están”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: STRICTO SENSU Integridad de los juzgadores

Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que tal y como lo demandó la alcaldesa Quiroz en su mensaje al asumir el cargo que desempeñaba su esposo, los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal realizarán visitas y reuniones con representantes de diversos sectores de Uruapan a partir de esta misma semana, para conocer directamente la situación que enfrentan, además de la inseguridad que prevalece a pesar del reforzamiento militar.

Ese nuevo Plan de Paz es visto con ciertas reservas dentro y fuera de Michoacán, por el fracaso de los que llevaron a cabo los expresidentes Felipe Calderón, del PAN, y Enrique Peña Nieto, del PRI, y cuya inseguridad se agravó y amplió por la política de Andrés Manuel López Obrador de “abrazos y no balazos” en ése y otros estados.

Con esa propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, para “empatar” la revocación de mandato con las elecciones federales de 2027, pretextando un supuesto “ahorro” de cinco mil millones de pesos, cuando el motivo real es que, con la Presidenta en la boleta electoral, se evitarían posibles derrotas de los candidatos que ese partido postule a gobernadores, diputados y alcaldes.

La posibilidad de que el radiodifusor fresnillense Adolfo Bonilla pueda ser candidato a gobernador de Zacatecas, preocupa a la familia Monreal, adueñada de ese estado desde hace muchos años, lo mismo con David, el actual mandatario, y que ahora con Saúl, senador morenista dispuesto a contender por otro partido.