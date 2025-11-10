Por sus pistolas

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Desde hace muchos años se volvió famoso en redes sociales por su peculiar manera de llevar su ministerio y dirigirse a sus fieles. Lo mismo organiza una pachanga con karaoke incluido, que reparte menjurjes entre los fieles de su comunidad asegurando que los curará de cualquier tipo de cáncer.

Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas es todo un personaje.

Sacerdote católico de la arquidiócesis de Morelia, que hace tiempo cobró relevancia por celebrar sus misas armado, sí, leyó usted bien, con pistola debajo de la sotana. La propia arquidiócesis lo inhabilitó durante un año y medio por esta situación.

Su manera de evangelizar dista mucho de la de un cura tradicional y ha sido bastante polémico —en particular por su lenguaje agresivo y grosero utilizado en sus homilías— pero esta vez, como diría la abuela Dondinéa: “Se brincó la barda”.

Y es que, si ya de por sí vivimos tiempos convulsos y violentos, sus palabras azuzaron aún más a una sociedad indignada.

El pasado 2 de noviembre se viralizó un video en redes sociales donde el clérigo lanzó comentarios desafortunados, acompañados de insultos y hasta una amenaza contra la gobernadora de Guanajuato, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En su homilía de ese domingo, en la parroquia de Chucándiro, el Padre Pistolas explotó contra la gobernadora por la construcción de un acueducto llamado Solís-León, que llevará agua de la presa Solís a diferentes municipios guanajuatenses y llamó a sus feligreses a no dejarse.

“Se riega al estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pin... México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cab... Esa pin... gobernadora quiere matarnos de hambre… ya dije, si insiste nos levantamos, yo le voy a partir su madre a ella”, aseguró el sacerdote.

También dijo que dicha obra afectará a los campesinos y los sembradíos en varias regiones de Michoacán.

Al enterarse de la amenaza, la gobernadora de inmediato condenó el comentario. Dijo que no podían dejarlo pasar, pero que no iba a perder su tiempo en denuncias.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reprobó las amenazas del padre contra la gobernadora y advirtió que no había justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias.

“Habrá sanciones al Padre Pistolas por amenazar a la gobernadora de Guanajuato”, declaró Héctor Mario Pérez, secretario general del CEM.

En un país donde tristemente la violencia es el pan de todos los días, nosotros como sociedad, estamos obligados a detenerla, a condenarla y, sobre todo, a llamar a la paz y la unidad.

