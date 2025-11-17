“Invencibles”, Gobierno y pueblo: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de la pacífica marcha de cientos de miles de personas contra la violencia y corrupción, en demanda de seguridad y justicia y de que el grupo de encapuchados de costumbre desatara la violencia al derribar vallas metálicas que protegían el Palacio Nacional y las proclamas de que “renuncie o revoque su mandato”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró, desde Villahermosa, que “en México, gobierno y pueblo son invencibles y no existe un divorcio”.

Tras asegurar que no ha habido inflación, el salario ha aumentado un 125 por ciento y que ésa es la transformación de la vida pública en México, “por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo, y cuando hay gobierno cercano a la gente y el Gobierno responde al pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener y quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo dice no”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Generación Z volvió a convocar a otra marcha para este jueves 20 de noviembre, desde la misma Columna a la Independencia al Zócalo, a las 11 horas, con la proclama “México no se rinde. Mexicanos al Grito de Guerra” e invita a los estados que decidan sumarse desde sus ciudades. Se desconoce si ese día habrá aquí desfile.

De 120 heridos, entre policías, mujeres y hombres, reporteros, fotógrafos y medio centenar de detenidos, fue el saldo del enfrentamiento después del derribo de vallas metálicas que amurallaban Palacio Nacional, el Zócalo, por primera vez en una marcha, fue cerrado el paso a los últimos contingentes que desde las 11 de la mañana salieron de la Columna a la Independencia y pacíficamente llegaron a su destino.

Fue hasta el arribo de varios miles a la plancha de concreto, con el asta sin bandera, cuando el grupo de encapuchados comenzó a tratar de derribar las vallas, hasta lograrlo, cuando aparecieron contingentes policiacos y comenzó la refriega, mientras participantes en la marcha empezaron a retirarse para no ser agredidos.

Por fin, la Línea 1 del Metro, que va de Pantitlán a Observatorio, cerrada desde julio de 2022, ya fue reabierta en una ceremonia encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, un grupo de colaboradores y funcionarios del servicio de transporte que encabeza Adrián Rubalcava.

Mientras otros alcaldes de Puebla andan en problemas, el de Zacapoaxtla, Margarito Rojas Parra, del PVEM, anunció el inicio, hoy, de las obras de ampliación de la red de energía eléctrica en la segunda sección de la calle Ahuacatitan de la localidad de Las Lomas, que beneficiará a sus habitantes, tras el banderazo que diera el fin de semana en cumplimiento de uno de sus ofrecimientos de campaña.