Fraude satelital pone en jaque a la industria

En México, Starlink ha encontrado un terreno fértil para su misión de brindar acceso a Internet de banda ancha en áreas remotas y conectar regiones donde otros operadores no llegan. La empresa, perteneciente a SpaceX de Elon Musk, ha tenido un crecimiento acelerado que ha transformado el mercado de conectividad satelital, pero también ha generado presiones en distribuidores tradicionales y actores que buscan mantener participación en un sector que cambió de reglas en muy poco tiempo.

Hoy surge un problema que empieza a preocupar a consorcios y especialistas, la comercialización de Starlink por parte de StarGo, compañía que actualmente enfrenta un litigio relacionado con el uso de la marca y que, pese a no contar con autorización del proveedor, ofrece equipos y soluciones como si formara parte de la red oficial.

Documentos oficiales muestran que este mecanismo se sostiene a través de Ubix, una segunda marca utilizada como prestanombres para presentarse como proveedor independiente ante sus clientes. Las pruebas consultadas muestran coincidencias, como firmas de directivos por ambas compañías, domicilios idénticos y estructuras administrativas compartidas. Es decir, se trata de un mismo grupo que opera bajo nombres distintos para sostener una oferta que no tiene aval del proveedor original.

Entre las empresas a las que Ubix vendió esta tecnología como si contaran con autorización oficial se encuentra FEMSA, operadora de las tiendas Oxxo. En una carta compromiso fechada el pasado 19 de agosto, la firma aseguró que la operación de los servicios Starlink estaba plenamente garantizada por 48 meses, sin necesidad de nuevas compras ni aprobaciones adicionales, e incluso ofreció la posibilidad de migrar de inmediato a otra tecnología en caso necesario.

Sin embargo, el pleito con StarGo deja a FEMSA expuesta a que dicha infraestructura sea desactivada en cualquier momento. Starlink, cuya operación comercial en México es coordinada por Carlos Gutiérrez, director de Ventas de Satellite Systems, prohíbe la reventa no autorizada y establece en sus políticas que puede suspender terminales que operen fuera de los términos permitidos. Esto implica que cualquier conexión activada por vías irregulares queda expuesta a una eventual desactivación sin previo aviso.

Para una cadena como Oxxo, que depende de conectividad para cobro, inventarios, monitoreo y operación diaria, una interrupción así sería crítica. No es un riesgo teórico, es un escenario previsto en las políticas del proveedor. La demanda por conectividad satelital seguirá creciendo, y con ella la competencia entre proveedores. Pero la presión del mercado no justifica métodos ni estrategias que eludan las reglas.

Adiós respaldo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierte que México enfrenta un riesgo real de perder el grado de inversión debido al ritmo insuficiente con el que se están corrigiendo los desequilibrios fiscales, pues la reducción del déficit no avanza a la velocidad necesaria para frenar el crecimiento de la deuda pública en un contexto de menor dinamismo económico. Desde una óptica de negocios, el organismo señala que la incapacidad de Pemex y CFE para generar recursos que les permitan atender sus obligaciones y su dependencia constante del Gobierno federal amplifican la presión sobre las finanzas nacionales, por lo que la valoración del riesgo país debe basarse en la deuda total del sector público y no sólo en la del Gobierno federal. Este panorama, advierte el IMEF, podría elevar los costos de financiamiento de México, afectar la confianza de los inversionistas institucionales y reducir el atractivo del país para nuevas inversiones en sectores estratégicos. Por cierto, que comenta este instituto que en Los Cabos, en Baja California Sur, se sabrá si Gabriela Gutiérrez Mora, obtiene el respaldo de sus integrantes para nuevamente repetir en el cargo. Ella está desde el 1 de enero de 2025 y es la tercera mujer en esa responsabilidad, y es miembro de este instituto desde 2014, ocupando cargos importantes dentro del IMEF regional siendo presidenta del IMEF Baja California Sur, y hoy es presidenta nacional de Finanzas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) para el periodo 2024-2027.

Voz en off. Con más de 73 mil visitantes y 660 marcas expositoras, Expo Transporte ANPACT 2025 cerró como la mayor edición de su historia, posicionándose como el escaparate industrial más relevante del autotransporte pesado en América. El evento, realizado en Guadalajara, superó en 20 por ciento el flujo de asistentes y en 29 por ciento el número de vehículos exhibidos frente a 2023. La muestra reflejó el avance de la industria mexicana hacia tecnologías más limpias (Euro VI, híbridos y gas natural) y su apuesta por la transición energética. En paralelo, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate, recibió el distintivo “Hecho en México” por parte de la Secretaría de Economía, como un reconocimiento a su peso manufacturero y exportador. Todo esto en un sector que ya representa uno de los principales motores industriales del país…