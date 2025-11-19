› Sigue el Pacic

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer se anotó un punto con la firma de la extensión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, mejor conocido como Pacic, gracias al cual una canasta de 24 productos de consumo básico mantendrá un precio de 910 pesos durante los próximos seis meses. Fue en un encuentro ayer en Palacio Nacional donde se signó el acuerdo con los representantes o mandamases de empresas bastante conocidas a las que acude una gran cantidad de mexicanos a comprar su despensa y de firmas de alimentos. Estuvieron en Palacio Nacional, entre otros, se informó, los de Bimbo, Walmart, Pilgrim’s, Soriana, Ragasa, Chedraui, Grupo Pinsa, La Comer, Sukarne, Casa Ley, Sigma, Smart, San Juan, Súper Akí, La Moderna, Bafar, HEB, Opormex, Súper Kompras, Minsa, Calimax, Grupo Porres, Alpura, Verde Valle, Schettino, Bachoco, Maseca, Kimberly Clark, Lala y Merza. Ahí el dato.

› ¿Vendrá el Papa a México?

Así que el Papa León XIV, abordado en un ‘chacaleo’ de medios en su residencia suburbana de Castel Gandolfo, invocó la vieja máxima mexicana del “Son de la Negra” para responder si viene o no a nuestro país. Y es que el Pontífice dijo que sí, pero no dijo cuándo. Lo que sí, nos hacen ver, es que ya hay al menos dos invitaciones al líder de la Iglesia católica: una trasladada al Vaticano de manera oficial por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y otra más informal, nos dicen, en una plática cercana entre León y el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, quien aprovechó la oportunidad durante el cónclave en que los cardenales lo eligieron Papa. A juzgar por la respuesta del obispo de Roma, hay grandes posibilidades de que esa visita, anhelada por los más de 97 millones de católicos mexicanos, ocurra pronto, pues el Papa nombró a México entre los destinos que tiene contemplado pisar, en particular la Basílica de Guadalupe.

› La parranda de Pepín

Vaya resbalón el que se volvió a dar José Ramiro López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y reconocido multiplicador de ranchos. Y es que, nos dicen, en su calidad de secretario de Gobierno y ante el Congreso de su estado, se le ocurrió confiar en su instinto y se puso a decir que las cifras de desaparecidos en Tabasco igual y hasta están infladas, porque algunas víctimas sólo “andaban de parranda” y no avisan a la Fiscalía. Luego entonces, el número real es una incógnita, según él. Lo que Pepín no calculó, comentan, fue que lo que para él es una lógica brillante para miles de familias de desaparecidos es un insulto, cuando llevan días, meses, años... buscando a sus seres queridos, incluso con sus propios medios. Lo que más esperarían ellos, nos señalan, es que los servidores públicos, que deberían ayudar a acelerar estas búsquedas, por lo menos se queden callados si no tienen nada bueno que aportar.

› Ley de Extorsión logra unidad

De destacarse, nos comentan el consenso al que se llegó ayer para que, en comisiones del Senado, oficialistas y opositores aprobaran el dictamen sobre la Ley de Extorsión. Nos dicen que no es cosa menor celebrarlo, cuando es rarísimo que la palabra “unánime” suene en las resoluciones legislativas. Aunque todavía falta que el proyecto se vote en el pleno —donde enfrentamientos teatrales y descalificaciones histriónicas son una costumbre—, nos cuentan que hay condiciones para que la ley que prevé castigar a montachoques, montadeudas y poner bajo la lupa a las prisiones desde donde se coacciona a miles de mexicanos, se haga realidad este miércoles. Por lo pronto, las bancadas de oposición no sólo se pronunciaron en el sentido de la iniciativa que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino a favor de que se avale lo antes posible, pues, al menos ahí sí coinciden, éste es uno de los delitos que representan el mayor flagelo en el país.

› Sin más impuestos ni deuda

Con la novedad de que el gobierno de Delfina Gómez entregará este miércoles al Congreso mexiquense el Paquete Fiscal 2026, el cual, nos adelantan, no contendrá nuevos impuestos ni contratación de deuda que deban pagar los mexiquenses. Lo que sí se garantiza en el proyecto son fondos suficientes para programas sociales, seguridad, educación y campo. También se consideran medidas con las que se amplía la austeridad y que aplican, sobre todo, a los integrantes del gabinete, con lo cual se espera liberar gasto y destinarlo a actividades prioritarias. Se prevé en ese sentido que el presupuesto tenga un incremento de aproximadamente 20 mil millones de pesos, sin embargo, será hasta hoy miércoles cuando el secretario de Finanzas acuda a la Cámara de Diputados local a hacer entrega formal del documento el cual pasará a un proceso de análisis y discusión. Por lo pronto, pendientes.

› Tema vigente

Nos hacen ver que el asunto de la marcha Z y sus derivaciones nomás no termina de cerrarse. Y es que el tema de las detenciones y los procesos jurídicos que se siguen contra los detenidos seguirá abierto hasta en tanto no se concluyan, por lo pronto, las vinculaciones o no a proceso —aunque se ha sabido que hay grupos que están protestando por las capturas y exigido liberaciones— y las medidas cautelares que desde el Poder Judicial local se apliquen. Por otro lado, está generando inquietud el que se empalmen el nuevo llamado a marchas el 20 de noviembre y desfile militar por el Aniversario de la Revolución—cuyo recorrido se modificó para evitar complicaciones—. Del lado del Gobierno y la 4T se mantiene la intención de exhibir a personajes que habrían estado detrás de las movilizaciones del sábado pasado, en la que siguen aflorando señalamientos, acusaciones y batallas en los entornos digitales. Y el tema dará para más, nos comentan.