Cae autor intelectual del caso Manzo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Un sujeto, identificado como Jorge Armando “N”, apodado El Licenciado, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue uno de los presuntos autores intelectuales que planearon el asesinato de Carlos Manzo, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, al mismo tiempo que el diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, exigió al Gobierno federal que se investigue al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, al que el extinto edil acusara de corrupción y vínculos con el crimen.

En redes sociales, el dirigente del Movimiento del Sombrero y uno de los hombres más cercanos y de confianza de Manzo, felicitó al Gobierno federal “que haya encontrado con vida a uno de los autores del asesinato de nuestro líder Carlos Manzo”. Sin embargo, agregó, “eso no es ninguna respuesta y a veces creo que —las auoridades— creen que los ciudadanos nos seguimos chupando el dedo porque yo no veo ninguna línea de investigación que se haga en contra de las personas que él denunciaba”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

García Harfuch dijo que la conversación por celular que ese individuo sostuvo con Ramiro “N”, uno de los dos jóvenes —el otro fue Fernando Josué “N”— hallado muerto a un lado de la carretera Uruapan-Paracho, dos días después de que el autor material, Víctor Manuel “N”, fuera ejecutado por un escolta tras abatir a Manzo y ser detenido, permitió conocer las instrucciones que le diera para cometer ese homicidio.

Con la libertad con la que el CJNG sigue actuando, no obstante, el arresto de algunas decenas de sus integrantes, “generadores de violencia”, ahora fue la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, la que informó que un grupo criminal oculta en su territorio al exatleta olímpico de Canadá, Ryan Wedding, considerado el principal introductor de cocaína a su propio país, al que aquel cártel ha ayudado a introducir a ese país unas 60 toneladas.

Después de varias semanas de no hablar del huachicol, desde que dos barcos atracaron en Altamira y Ensenada con millones de litros de combustible robado que se distribuyó en el país y de que ofreciera que se investigaría hasta “tope donde tope”, la Presidenta volvió a hablar de ello y admitir que ese hurto es un riesgo para las ventas de Pemex por el incremento de la venta de gasolina y diésel.

Edson Andrade, uno de los organizadores de la marcha de Generación Z, declaró que ante la persecución en su contra por parte del Gobierno y la revelación de sus datos personales y acusaciones de tener un contrato con el PAN sobre estrategia digital y gestión de redes, se irá del país, pero no cesará su lucha contra el gobierno de la 4T.