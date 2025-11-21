CSP, contra comentócratas

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En su mensaje por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a arremeter contra medios de comunicación que, dijo, usan espacios para la calumnia, que algunos comentócratas cambian de opinión según su conveniencia, que no hay imposiciones ni privilegios, que hay Constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde al pueblo, cuya mayoría la respalda.

Insistió en que unos y otros calumnian a su gobierno porque saben de su honestidad, que no se va a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero, que no es una figura decorativa o simple instrumento de quienes estaban acostumbrados a robar y concentrar el poder económico y político del país, y que en la Cuarta Transformación “el poder ya no se usa para someter, sino para servir”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En otra parte de su mensaje, ayer, en el Zócalo, la Presidenta sostuvo que quien convoca a la violencia y alienta al odio se equivoca, igual el que cree que la fuerza sustituye a la justicia o el que invoca una intervención extranjera, en alusión a quienes han comenzado a mostrar hartazgo por inseguridad, inacción y complicidad oficial, que es lo que de tiempo atrás desilusiona y agobia a amplios sectores de la población.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que otro autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fue Ramón Ángel Álvarez, El R1, que es el jefe de plaza en aquél y otros municipios y un hombre de confianza de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue el que ordenó el atentado.

Algo trama para México el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque después de alabar al Gobierno federal y a su mandataria por los “avances históricos” en la lucha contra las drogas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en rueda de prensa que su jefe “estudia tomar medidas adicionales” contra los cárteles mexicanos.

Sin poder llegar nuevamente al Zócalo por impedimento policiaco, a pesar de haber concluido el desfile de ayer, aunque con mucha menor participación a la anterior marcha convocada por la Generación Z, volvió a ser pacífica, aunque una riña entre participantes que fueron detenidos, pretendieron presentarla como “violenta”.

Quizá sea coincidencia, pero parece preocupación y nerviosismo el arribo a Palacio Nacional de gobernadores, un día, y legisladores de Morena, otro, en reuniones que no se habían dado antes de la concurrida marcha del sábado pasado.