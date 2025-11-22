Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El narrador japonés Keiichiro Hirano (Gamagori, 1975) visitó México para presentar su primera novela traducida al español, Cierto hombre (Hachette Editorial, 2025), la cual ganó en 2018 el prestigioso Premio Yomiuri de Literatura de Japón. Fábula que explora en los índices y dispensas del ‘yo’ como un cimiento afectivo que repercute en lo social. El valor del convenio del nombre y la pertenencia como un factor clave de la identidad. Los rastros de las mentiras en una cautivadora historia psicológica que pone al descubierto las ambigüedades de la memoria.

Una pregunta recorre las páginas de esta seductora narración: ¿quiénes somos frente a un pasado que ha disuelto la verdad que nos definía? Hirano explora en las tergiversaciones de las efemérides y en los vestigios que marcan el transcurrir. El tiempo adultera nuestro rostro: ¿nos convertimos en otro o sencillamente nos asedia la tentación de borrar la vida propia y crearnos una nueva?

“En Japón, donde el peso de la estirpe y las raíces familiares determinan las vertientes de la pertenencia a un determinado entorno social y, asimismo, a una identidad: el acto de vivir bajo otra piel se vuelve una aspiración primordial. En esta novela no juzgo al impostor que lo hace, me detengo e intento mirarlo con ternura, creo que en esa reinvención de la personalidad hay una búsqueda de la pureza y de un tipo de libertad que sólo se alcanza cuando se tiene el valor de renunciar a lo que uno fue”, expresó en entrevista con La Razón Keiichiro Hirano, el autor más joven acreedor del Premio Akutagawa, el galardón literario más acreditado de Japón.

¿Ha dicho usted que con esta novela quiere precisar que los seres humanos no somos individuales sino dividuales? Es la tesis que se deriva de la trama de esta historia: dividuales en el sentido de esa secreta tendencia congénita al ser humano que nos conmina a dividirnos, a transfigurarnos constantemente: reflejo innato que nos ayuda a sobrevivir y a adaptarnos a cualquier circunstancia por extrema que ésta sea.

¿Exploración sobre la identidad y la pérdida? Sí, hay una indagación somera sobre la identidad de los personajes y las pérdidas constantes. Rie, la protagonista, se debate entre los gestos del impostor que fue su esposo y reflexiona cómo las máscaras son también una forma de sobrevivencia. Ante la duda de quién fue el embaucador y las razones de su conducta, se entrelaza con una búsqueda íntima: suerte de espejo de gestos.

¿Estructura de varios tejidos intercalados? Me interesaba construir y coser diferentes capas argumentales: por un lado, el misterio y el suspense en un entramado policial; y por otro, la reflexión filosófica. Mi obsesión se centra en entender el deseo humano de ser otro.

¿Rastrear el pasado para sondear el alma? Toda investigación del pasado deriva en una interrogación de la conciencia.

¿El nombre precisa nuestra identidad? Me preocupa lo que queda de nosotros cuando desaparece el nombre. He querido indagar sobre lo humano y sus embozos; me inquieta y me perturba saber si es posible seguir siendo uno mismo después de haber sido otro.

¿Autores que han influido en su escritura? Kafka, Dostoievski, Shakespeare, Osamu Dazai, Yasunari Kawabata, Kenzaburo Oe, Kazuo Ishiguro, Yukio Mishima, Carpentier, García Márquez y Rulfo.

Cierto hombre

Autor: Keiichiro Hirano

Género: Novela

Editorial: Hachette, 2021