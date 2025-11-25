Cómo hacer todo mal

Si alguien busca una guía práctica para planear, ejecutar o realizar todo en desorden y absoluto caos, sólo es necesario echarle un vistazo a la organización del futbol profesional en nuestro país. Mala planeación, mala organización, antes, durante el desarrollo del torneo. El último bochorno es la publicación de los horarios oficiales de la Liguilla en la que veremos por primera vez desde hace mucho tiempo, tres juegos el mismo día en los cuartos de final. Si no bastaba con la pausa por un repechaje innecesario y absurdo que sólo afecta más al calendario y sobre todo, al nivel de competencia de la fase regular.

Con el pretexto de la seguridad, la Liga rompe con sus propios reglamentos en los que pareciera imposible prevenir este tipo de afectaciones a la liga, a los patrocinios y a los propios aficionados que deberán preparar cafecito para la desvelada el miércoles. Le lanza la bolita al Cruz Azul, que jugó toda la temporada los sábados por la noche y rompe con la planeación de muchos aficionados en beneficio de la televisora. Desde hace dos semanas se conocía que tanto América y Cruz Azul podrían empalmarse en los juegos de vuelta por lo que se pudo planificar de mejor manera y así evitar que ahora todo parezca un capricho del América y Televisa.

Además, no hay que olvidar que en la Ciudad de México ya se han disputado encuentros de liguilla el mismo día, sólo se busca que los horarios permitan la operación de la Secretaría de Seguridad. Entonces, una de dos, o nos están mintiendo desde las oficinas de la Liga o la eficacia del Gobierno de la Ciudad de México para la organización de eventos masivos continúa a la baja, creo que es mala publicidad para la futura sede mundialista.

En fin, vamos a dejar atrás la parte administrativa de nuestra maravillosa Liga MX. En el plano futbolístico la liguilla arroja un par de series que lucen muy disparejas, por un lado, el flamante súper líder y candidato número uno para ser campeón, el Toluca, enfrentará al equipo fronterizo de Juárez que festejó con mucho ahínco su pase a la fase final sin considerar que luce como misión imposible el eliminar a los Diablos Rojos. Escenario similar viven los Xolos de Tijuana, que también llegaron vía play in a la fiesta, también lucen muy desfavorecidos frente a los Tigres que suelen agrandarse en las fases finales.

Los duelos que lucen muy atractivos son las otras dos series en las que se medirán por un lado Cruz Azul contra Chivas y América frente a Monterrey. El equipo de Nicolás Larcamón dejó escapar el liderato general dramáticamente y ahora como “premio” tendrá que encarar a un equipo que llega muy embalado y con un juego muy dinámico como el de las Chivas de Gabriel Milito. Duelo de entrenadores argentinos que promete ser el más emocionante de esta fase de cuartos de final. De ambas series, los equipos que resulten eliminados no podrán borrar la etiqueta de fracaso y será un golpe duro que digerir.

Vaya manera de empezar la liguilla con polémica antes de iniciar los primeros 90 minutos de liguilla, ojalá el futbol de los ocho equipos ayude un poco a digerir la inoperancia de nuestros directivos y ojo, que aún puede esto alargarse con la “final navideña” en caso de que el Cruz Azul llegue a dicha instancia.