Otra vez, incidentes aéreos sobre el Valle de México

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No hay cifras confiables, pues la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que encabeza ahora el general Emilio Avendaño García, recibe la información que le quieren enviar desde la paraestatal Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que lleva Javier Alonso Vega Dour… y que suele reportar las alertas emitidas por aerolíneas extranjeras cuando sobrevuelan el Valle de México pero, nos platican, no así las emitidas por empresas mexicanas.

Por eso es que ahora se ha planteado hacer otro rediseño del espacio aéreo en vísperas del Mundial de Futbol 2026 cuando, según estimaciones de Mikel Arriola —al frente de la Federación Mexicana de Futbol— se incremente hasta 40% el número de visitantes extranjeros… y que lo harán preferentemente por vía aérea, en especial hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que dirige el almirante José Padilla, donde se trabaja a marchas forzadas las 24 horas para habilitar el hub nacional para poder movilizar hasta 50 millones de pasajeros anuales una vez concluidas las mejoras y reparaciones tanto en los edificios terminales como en la zona de pistas y calles de rodaje.

El primer rediseño, pomposamente llamado “revolución del aire” en 2021, lo realizó Seneam en la época de Víctor Hernández a fin de hacer compatible la operación de AIFA con el AICM, el director que fue defenestrado luego de un grave incidente entre dos aviones de Volaris. Ese rediseño tuvo una serie de ajustes, pero perviven de la época de Hernández dentro de Seneam como las fallas de comunicación entre torres de control y cabina de pilotos, falta de personal suficiente y capacitado y el rediseño mismo.

La falta de información de Seneam hacia la dirección de análisis de accidentes y análisis de accidentes e incidentes aéreos no permite un mapeo preciso de la situación de la que ya alertan diversos controladores de tráfico. Pero el hecho de que el número de incidentes reportados se haya elevado 34% anual en los primeros nueve meses de 2025 es motivo suficiente para tomar precauciones. El Estadio Banorte (estadio Azteca) donde se realizará el partido inaugural… y será el punto de partidas para viajeros internacionales vía aérea para ir a Monterrey y Guadalajara, así como a destinos en Estados Unidos y Canadá en donde se celebren los juegos.

El incremento del tránsito de pasajeros irá al mismo tiempo acompañado de vuelos privados hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca a cargo del almirante José Carlos Vera, pues ahí las delegaciones y directivos tendrán un espacio conveniente para su arribo al país.

En tanto que el AIFA, a cargo del general Isidoro Pastor, es un aeropuerto oficial FIFA y que podrá desplegar ante los visitantes la vocación como terminal de carga que ha desarrollado. Habrá, sin embargo, que esperar a medir cómo funciona para vuelos de pasajeros y carga internacionales las restricciones impuestas tanto al AIFA como al AICM por el Departamento de Transporte de Estados Unidos por la violación que el gobierno de Andrés Manuel López hizo de Acuerdo Bilateral 2015.

En suma: al mayor número de vuelos de manera estacional y la tendencia al alza en mediano y largo plazo, es impostergable un nuevo diseño que reduzca y administre correctamente los crecientes flujos de vuelos.

Grupo Elektra, ingresos récord 2025. La nueva es que al cierre de este año, las previsiones de analistas especializados apuntan a que Grupo Elektra, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, registrará ingresos totales por más de 210 mil millones de pesos, con un crecimiento acumulado superior al 80 por ciento entre 2019 y 2025, con lo que sus ventas se han expandido con mayor velocidad que las de Alsea o de Grupo Liverpool.

La consolidación de Grupo Elektra como una de las agrupaciones empresariales más importantes del país es clara y constante. Y se puede proyectar —a partir de los resultados acumulados entre enero y septiembre de este año— que su margen de flujo de operación (Ebitda) se ubicará arriba del 20% de los ingresos totales.

La preferencia de la clientela tanto en los sectores de comercio, transporte, manufactura y servicios financieros es el origen de estos resultados.

Vazol en Palacio. El lunes pasado, en la búsqueda de mecanismos y herramientas para hacer frente a los retos económicos del año próximo —aranceles, desaceleración, Mundial de Futbol e inseguridad—, Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a tres de los empresarios más importantes de México, cuyas inversiones son clave para el país.

Llegaron a Palacio, Carlos Slim y Antonio Slim de Grupo Carso, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de directivos de HSBC para dialogar sobre los pronósticos de la economía en el país al final de 2025 y para 2026.

Y luego llegó el empresario Olegario Vázquez Aldir, quien también fue recibido en la sede del Ejecutivo federal, en un encuentro con otro de los líderes más importantes en el motor de la economía nacional. El presidente de Grupo Vazol estuvo ahí 3 horas y media.

Lo que trascendió es que en esta semana continuaron reuniones con empresarios o grupos de empresarios para desahogar la agenda económica del país.