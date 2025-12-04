¿Clásico regio?

Con todo y la irregularidad de nuestro futbol, con un nivel que durante varias semanas desencanta a más de uno y sucesos que siguen retratando que la Liga MX es aún de región cuatro, empieza la liguilla y parece que el chip le cambia a todo mundo.

El comienzo de este nuevo mini torneo fue trepidante, que incluso los equipos que lucían como víctimas seguras, como Juárez y Tijuana, jugaron valientes y por lapsos complicaron a los gigantes de la liga. Bendita Liguilla, eres el pilar más fuerte de nuestro futbol y las tres semanas que más valen la pena.

Y qué decir de las Chivas que después de ser el equipo que mejor jugó esta fase, quedó eliminado por un penalti fallado de su último ídolo, Javier Hernández.

El camino a la gran final de nuestra liga mexicana pasa por Nuevo León, el norte de nuestro país que se ha consolidado como sede de dos de los equipos siempre protagonistas, por pasión al futbol y claro, por presupuestos que respaldan grandes proyectos como el de Tigres y Monterrey. Por lapsos del torneo, los dos equipos de Monterrey parecían lucir más como buenos contendientes más que candidatos serios.

Hoy si Cruz Azul y Toluca quieren reencontrarse en otra final, deberán superar la difícil misión de vencer a los regiomontanos.

Dicha etiqueta de “favoritos” pertenecía exclusivamente a Toluca, América y Cruz Azul. Hoy el equipo de André Jardiné ya está de vacaciones, tal vez merecidas después de cuatro finales consecutivas y aunque los americanistas iracundos por haber sido interrumpidos mientras cantaban “Amarte hasta la eternidad”, que por cierto, espero la multa de la Federación haya sido muy generosa después de que el club permitiría dicha marrullería de poner la canción mientras el balón se jugaba y que finalmente fue objeto de burlas y memes por todos lados.

El otro favorito de la capital, Cruz Azul, deberá remar contra corriente para ganar la eliminatoria contra los Tigres que ahora lucen como el candidato número uno después de la remontada aplastante con la que eliminaron a unos entusiastas Xolos de Tijuana.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón desperdiciaron la localía y se confirmó una vez más que Ciudad Universitaria es un recinto en el que los Tigres se crecen en liguilla. Cruz Azul lució insistente y con mucha voluntad, pero a diferencia de otros partidos, con un futbol menos ofensivo y más precavido, cayendo en el juego de los Tigres que bajo las órdenes de Pizarro siguen teniendo la escuela del Tuca en donde el orden defensivo es primero.

Ahora, todo parece quedar en manos del Toluca para evitar un Clásico Regio como la gran final y que para la afición de Monterrey, sería el marco perfecto para cobrar revanchas y de paso, brindarle una gran despedida a Sergio Ramos, que de acuerdo con diferentes versiones de sitios especializados en fichajes, su destino está lejos de México y más cerca de la Serie A, aunque tal vez los festejos con cabrito y micheladas mexicanas puedan ayudar a cambiar de opinión al central español. Faltan 180 minutos de semifinales el próximo sábado y como nos ha demostrado la historia de las liguillas el drama se vive hasta el último minuto del agregado.