Bombazo: “acto criminal no terrorista”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien rechazó que el estallido del coche-bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, el sábado pasado, haya sido un acto terrorista: dijo que fue “un acto criminal” por acopio de armas y tampoco es el primer “evento” en el que se usan explosivos este año en esa zona.

Explicó en la mañanera que esa pugna se debe a que los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, buscan el control territorial, ampliar extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga y tráfico de armas y que también muchas veces han agredido a policías comunitarios, frente a cuya sede en aquel municipio estalló el vehículo en el que transportaban, ocultos, los explosivos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Sheinbaum reveló por qué no sostuvo la anunciada “pequeña reunión” bilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump, el viernes en Washington y dijo que fue él quien decidió que fuera trilateral con el primer Ministro de Canadá, Mark Carney, porque ya tenía su agenda muy llena, aunque se planteó la posibilidad de un encuentro posterior, cuando se pongan de acuerdo.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, estado donde estalló un coche bomba, estuvo el sábado en la celebración de los siete años de la 4T en el Zócalo y llegó ayer a Palacio Nacional a una reunión con miembros del Gabinete de Seguridad.

Ante la nueva amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si antes de que termine el año, México incumple el tratado de Aguas de 1944, impondrá un arancel de 5 por ciento a productos mexicanos que lleguen a su país, la Presidenta Sheinbaum anunció que se buscará un acuerdo que no comprometa el abasto para consumo humano para atender el déficit en la cuenca del Río Bravo.

Al mismo tiempo, el mandatario republicano también volvió a advertir una posible acción armada terrestre en México contra los cárteles declarados grupos terroristas, para frenar la introducción de fentanilo a su país a través de la frontera sur, como espera hacerlo en Venezuela, cuyas embarcaciones han sido destruidas en alta mar.

Nuevas carpetas de investigación les abrió la Fiscalía Genera a los exgobernadores priistas Chihuahua, César Duarte, que fue extraditado de EU y al de Veracruz, Javier Duarte, que hace unas semanas estuvo a punto de salir del Reclusorio Norte donde ha estado ocho de los nueve años de su condena.

Igual de imparable que la violencia y corrupción, está la inflación que llegó hasta 3.80 por ciento en noviembre.