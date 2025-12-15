Foro México–China 2025 plataforma clave para la agenda empresarial bilateral

El Foro México–China 2025: Alianza por la prosperidad compartida se posiciona como una plataforma clave para el diálogo y la articulación de la agenda empresarial entre ambos países, al reunir a más de 180 líderes empresariales, académicos, legisladores e instituciones en un contexto de cambios acelerados en el orden económico global. Organizado por la Cámara de Comercio y Tecnología México–China, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Cámara de Representación Empresarial de China, el encuentro permitió analizar de manera amplia los retos y oportunidades en comercio, inversión, tecnología e integración en cadenas globales de valor, y los organizadores presumieron que el foro abrió canales efectivos de coordinación público-privada para avanzar hacia una relación económica más equilibrada y de beneficios compartidos.

Durante el encuentro se destacó que México se ubica en una posición privilegiada para atraer tecnología, inversión estratégica y nuevas cadenas de proveeduría, particularmente en sectores como electromovilidad, infraestructura, energía y manufactura avanzada, elementos que fueron presentados como palancas relevantes para fortalecer la competitividad del país. Los participantes coincidieron en la urgencia de mantener un diálogo técnico y constructivo que permita aprovechar estas oportunidades en un entorno global desafiante, marcado por ajustes arancelarios y una mayor competencia por capital e inversión productiva.

A lo largo de los paneles se abordaron las perspectivas económicas del intercambio bilateral, subrayando que ambos países comparten objetivos de estabilidad, inversión y crecimiento sostenible, y se enfatizó que la relación México–China puede convertirse en un factor de estabilidad para las empresas que buscan certidumbre en sus cadenas de suministro. En materia de infraestructura, se coincidió en que ésta es la base para acelerar la inversión y conectar a México con los flujos globales de comercio, con especial énfasis en la necesidad de apostar por proyectos sostenibles y con participación social que fortalezcan la competitividad de largo plazo.

En el análisis de las cadenas de suministro globales, se planteó que el nearshoring cobra mayor sentido cuando se concibe como un esquema complementario entre China y México, en el que la incorporación de insumos, maquinaria y tecnología china permite a la industria mexicana mejorar su competitividad. De igual forma, se destacó el potencial del sector de electromovilidad, donde se señaló que México puede consolidarse como el hub más relevante del continente, apoyado en la integración tecnológica y productiva con empresas chinas del sector.

El foro también puso sobre la mesa las oportunidades de acceso al mercado chino para productos mexicanos con mayor valor agregado, así como las opciones de inversión en México, destacando que a través de los servicios de la Cámara de Comercio y Tecnología México–China se puede otorgar certidumbre a proyectos comerciales y de inversión concretos. En el ámbito de tecnología, innovación y transformación digital, se subrayó que la tecnología se ha convertido en el principal habilitador de la competitividad, y que México tiene la oportunidad de posicionarse como un nodo regional de innovación si impulsa la creación de talento especializado y fortalece su integración productiva con China.

En medio del anuncio del incremento de aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio, incluido China, los organizadores y participantes presumieron que el Foro México–China 2025 se consolidó como un espacio esencial para analizar el impacto en costos industriales, competitividad regional y precios al consumidor, así como para delinear una estrategia de mayor alcance que permita proteger y fortalecer la relación económica bilateral. El encuentro concluyó con el mensaje de que se está construyendo un puente permanente para facilitar y acelerar la inversión y el comercio entre México y China, con la meta de avanzar hacia una prosperidad compartida basada en cooperación, certidumbre y crecimiento económico sostenido.

Gana ICA. Empresas ICA, obtuvo un contrato por mil 721 millones de pesos para la construcción del corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, luego de resultar ganadora en el proceso de licitación organizado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno federal. La compañía presumen, presentó la propuesta económica más baja entre las cinco ofertas recibidas y alcanzó la mayor calificación global al cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en la convocatoria, lo que le permitió asegurar el proyecto en un contexto de creciente competencia por contratos de infraestructura pública y en un momento en el que el sector construcción busca reactivar su cartera de obra con proyectos de movilidad urbana de gran escala.

ICA resucita como actor relevante en el desarrollo de infraestructura de transporte masivo y amplía su presencia en proyectos estratégicos vinculados a la modernización de la movilidad en el Valle de México. La adjudicación representa un flujo relevante de ingresos y visibilidad operativa para la compañía, al tiempo que le permite capitalizar su experiencia técnica en obra civil y sistemas de transporte de alta capacidad, donde el gasto público en infraestructura se perfila como un motor clave para la actividad del sector.

Voz en off. Bankaool reinauguró su sucursal ubicada en la zona de Polanco, en Ciudad de México, como parte de su estrategia para fortalecer la atención personalizada a su base de usuarios en la capital y consolidar su modelo híbrido de servicio, que combina presencia física con su plataforma digital, iniciativa que se enmarca en el proceso de expansión de sucursales y centros de negocio hacia las principales ciudades del país, y que fue encabezada por Juan Antonio Pérez Simón, director general del banco, junto con Leonardo Herrera, vicepresidente comercial de la institución…